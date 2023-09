Az eladók mosolyát vizsgálva több mint 7 százalékos javulást mértek a kutatás során. Ezzel az értékkel ugyan még mindig a középmezőnyben állunk világszinten és van még hova javítani a mutatót, de tízből nyolc vásárlóra mosolyognak a magyar eladók. Kapcsolt értékesítésben a tavalyi harmadik helyet az ötödik helyre cserélték a hazai értékesítők. A friss jelentés a 2022-es naptári évet dolgozta fel, a kérdések a vevőket fogadó mosolyra, köszönésre, valamint a kapcsolt értékesítésre vonatkoztak – tájékoztatott a hazai eredményeket felmérő ClientFirst Consulting Kft.

Az ügyfélkiszolgálás és értékesítés dinamikus világában kulcsfontosságú az állandóan változó piaci feltételekhez való alkalmazkodás és a minél gyorsabb reagálás. 2022 ismét egy kihívásokkal teli időszak volt mindenki számára világszerte. A bizonytalan gazdasági környezet ellenére a vállalkozások folyamatosan arra törekedtek, hogy olyan ügyfélélményt kínáljanak, mellyel növelhetik vásárlóik bizalmát, hűségét és elégedettségét. „A Mosolyfelmérés éves szinten méri és értékeli az olyan kulcsfontosságú mutatókat, mint a mosolygás, az üdvözlés és a kapcsolt értékesítés melyek mind hozzájárulnak a sikeres ügyfélkapcsolatokhoz. A pontszámok világszinten minden vizsgált mutató tekintetében csökkentek valamelyest az előző évekhez képest és átrendeződés is történt az egyes kategóriákban" – értékelte az eredményeket és az elmúlt évet Mózes István, a magyar eredményeket összegyűjtő ClientFirst Consulting ügyvezetője.

Világelsők közt végeztek a magyarok a vásárlók köszöntésében

Az első benyomás az értékesítés folyamatában is kiemelt jelentőséggel bír, az „üdvözlés művészete" létfontosságú szerepet játszik az ügyfelekkel folytatott interakciókban. Az őszinte és barátságos köszöntés megadja az alapot a pozitív élményhez, és érezteti az ügyfelekkel, hogy értékelik és megbecsülik őket. Ez pedig egyértelműen hozzájárul az eladások növeléséhez.

Ugyan Magyarország egy picit rontott a tavalyi év eredményeihez képest, világszinten mégis a harmadik helyen állunk a köszönés tekintetében 93,8 százalékkal. A legmagasabb pontszámot Görögország érte el 96,8 százalékos mutatójával, őket követi Csehország 95,2 százalékkal. Az Egyesült Királyságban és Belgiumban köszönnek a legkevésbé az eladók, utóbbi országban tíz vásárlóból mindössze hatot üdvözölnek az értékesítők. Szektor szinten a pénzügyi (91,9 százalék) és egészség/szépség (89,7 százalék) ágazatokban köszöntik az ügyfeleket leginkább, míg a közlekedésben csak tízből három ügyfelet üdvözölnek.

Többet mosolyognak a magyar eladók, mint tavaly

Egy mosoly azonnal pozitív légkört teremt, nem ismer nyelvi és kulturális korlátokat. Bizonyított tény, hogy egy mosolygós arc növelheti a fogyasztok elégedettségét és örömét, valamint egy márka vonzerejét. Éppen ezért különleges figyelmet szentelnek a mosoly mutatónak is a felmérés során, hiszen akár a vásárlási döntést is befolyásolhatja – emeli ki Mózes István, a magyar eredményeket összegyűjtő ClientFirst Consulting ügyvezetője.

Lettországban (96,2 százalék), Észtországban (95,0 százalék) és Litvániában (93,2 százalék) a legmosolygósabbak az eladók. Svédországban és az Egyesült Királyságban tízből körülbelül hét vásárlóra mosolyognak az értékesítők. Belgium a mosolygás tekintetében is az utolsó helyen végzett, akárcsak az üdvözlés szempontjából, ráadásul hasonlóan alacsony pontszámmal, mindössze 34,8 százalékos eredménnyel. Magyarország a tavalyi 77 százalékos eredményén mintegy 7 százalékpontot javítva, közel 84 százalékon végzett, amivel ugyan a középmezőnyben maradt, a javulás azonban kiemelkedő. Iparági szinten a szépség és egészség, valamint a B2B szektorban mosolyognak a legtöbbet az ügyfelekre. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is a közlekedés területén a legkevesebb a mosoly, tíz alkalomból mindössze egyszer mosolyognak a dolgozók.

