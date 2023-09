A Dávid-torony néven ismert kolosszális, 45 emeletes lakótömbben mintegy 30 000-en élnek (köztük gyermekek is), akik otthona a venezuelai főváros, Caracas egykori pénzügyi központjából lett nyomornegyed. Alighanem egyben a világ legmagasabb, szegények lakta övezete is ez.

Bankválság vetett véget a magasra törő álmoknak

A toronyház egy vadonatúj pénzügyi negyed ékköveként indult, ma viszont egy befejezetlen, elhagyatott ingatlanberuházási projektet jelent, ahová a legszegényebb családok költöztek be.

A torony építése 1990-ben kezdődött, de 1994-ben a venezuelai bankválság miatt úgy tűnik, hogy végleg félbemaradt.

A házfoglalók 2007-ben jelentek meg a területen, több mint egy évtizeddel azután, hogy a fejlesztő David Brillembourg 1993-ban rákos megbetegedésben meghalt. A helyszínt pedig azóta is a polgárháború és fegyveres erőszak előli biztonságos menedékként tartják számon az itteniek.

Az épület első 28 emeletét teljesen lakhatónak, a felsőbb szinteket viszont nagyon veszélyesnek minősítették, itt már jócskán szükség volt javítási munkálatokra. A veszélyes nyitott tereket befalazták, és beüzemelték az elektromos- és vízvezetékrendszereket is. Az emeleteken úgynevezett küldöttek segítenek tisztán tartani a közös folyosókat, és a házszabályok betartására is figyelnek.

Egy veszélyes fegyenc volt a torony császára

Habár ma már rend és fegyelem uralkodik a toronyban, ez egyáltalán nem volt mindig így. A torony sötét napjaiban egy El Nino néven ismert volt fegyenc volt ott a főnök. Arról a kegyetlen szokásáról volt ismert, hogy riválisait a torony tetejéről küldte a halálba. El Ninóról nem sokat tudni, és arról sem, hogy mi történt vele.

A toronyban élő közösség 2014-ben egy rendőrségi kilakoltatási kísérlet célpontja volt. A makacskodó házfoglalók azonban nem voltak hajlandóak elköltözni, és így mára már üzletek tucatjai is megnyíltak az épületben, sőt, még bizonyos orvosi szolgáltatások is működnek helyben. Az egyik lakó, a 36 éves Thais Ruiz tavaly azt mondta: "Itt sokkal nagyobb a rend és sokkal kevesebb a bűnözés, mint a környéken bárhol máshol."

Nem is akarnak költözni

Az erre kijelölt személy gyűjtőedényben szedi be azt a havi 13 ezer forintnak megfelelő összeget, ami afféle bérleti díjnak felel meg a romos épületben. Ez a "társasházi díj" 24 órás biztonságot biztosít a Dávid-toronyban élők számára, mert ebben benne van az is, hogy idegen vagy kétes elemeket nem fogadnak be maguk közé a közösség tagjai.

A máshol élő caracasiak azonban félnek ettől a lakótömbtől, úgy gondolják, hogy ott főleg bűnözők laknak, amire számukra bizonyíték, hogy a nyomornegyedben gyakran tartanak rendőrségi razziákat, emberrablások áldozatai után kutatva.

Forrás a Daily Star riportja