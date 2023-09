Három áruházlánc üzleteiben is 205 Ft a literes UHT-tej az online Árfigyelő aktuális adatai alapján. Önhöz melyik áruházlánc boltja van a legközelebb ebből a háromból?

A Riska márkájú, 2,8 százalélos zsírtartalmú UHT tej a Penny Marketnél, a Dunatej márkájú tej a Lidl boltjaiban, az Auchan Kedvenc nevű tej pedig az Auchan áruháházlánc egységeiben kerül 205 Ft-ba, természetesen a literes dobozban.

Szerencsére mindhárom láncnál országosan kerül ennyibe a most legolcsóbb UHT tej, azaz valamennyi boltjukban ennyiért lehet megvásárolni azt.

A 205 Ft pedig egyáltalán nem tekinthető drágának, még az árstopos időszak áraival összehasonlítva sem.

Akkor a Lidl 209 Ft-ot, a Tesco 206 Ft-ot kért 1 litet 2,8%-os UHT tejért az árstopos időszak kezdetén, saját döntésük nyomán, némileg tovább mérsékelve az akkor előírás szerint csökkentett árakat. A most az Árfigyelőn látható legolcsóbb árak még ezeknél is kedvezőbbek néhány forintttal az it felsorolt üzletekben.