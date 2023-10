Első alkalommal mutatkozott be a magyar alkotókat felvonultató kiállítás a prágai Designblok fesztiválon. A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) és a prágai Liszt Intézet együttműködésében megvalósuló Budapest Select kiállítás keretében 15 hazai művész tárgyát tekinthették meg a látogatók 2023. október 4-8. között. Az utazás témájára reflektáló kiállítás rendkívül népszerű volt a közönség, különösen a fiatal látogatók körében.

Az MDDÜ stratégiai célkitűzései közé tartozik a hazai alkotók ismertségének növelése, az exporttevékenység elősegítése és az együttműködési lehetőségek előmozdítása. Az Ügynökség ezen célok elérése érdekében vett részt a 25. Desingblok Nemzetközi Design Fesztiválon, amely a közép-európai régió egyik legjelentősebb kreatívipari eseménye.

A megjelenés a prágai Liszt Intézettel együttműködésben valósult meg, amely a magyar kultúra, oktatás és tudomány első számú közvetítője Csehországban, és 70. jubileuma alkalmából csatlakozott a Designblok eseményéhez.

„A meghatározó nemzetközi design és divat rendezvényeken és vásárokon való koordinált, szakmai megjelenés a Magyar Divat & Design Ügynökség kiemelt stratégiai pillérei közé tartozik. Most először jelentünk meg Prágában, amely egy teljesen új lehetőséget biztosított arra, hogy a magyar kreativitással, a szilikátipar területén alkotók munkáinak legjavával találkozzanak az érdeklődők. Nagyon fontosnak tartjuk az ehhez hasonló színvonalas nemzetközi megjelenések biztosítását, amelyek az egységes és koordinált fellépéssel növelik a hazai alkotók láthatóságát, valamint hozzájárulnak ahhoz a stratégiai célkitűzéshez, hogy hosszú távon Budapest legyen a régió divat- és designipari központja. A nemzetközi megjelenéseknek továbbá jelentős országimázs formáló erejük van, hiszen sok esetben a szakma és a szélesebb közönség itt találkozik először a kreatívipar képviselőivel, azon keresztül pedig a magyar kulturális örökség gazdagságával." – emelte ki a prágai szereplés jelentőségét Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

A Designblok hagyományosan több helyszínen valósul meg. A hazai alkotók munkáit megjelenítő Budapest Select kiállítást a National Gallery Prague legnagyobb kiállítóterében a Trade Fair Palace-ban tekinthették meg az érdeklődők az Openstudio szekcióban, amely egyfajta kortárs design laboratórium, ahol termék, divat-, és ékszertervezők, grafikusok, illusztrátorok egyaránt bemutatkoztak. Az érdeklődők ezúttal a hazai és nemzetközi szinten elismert keramikusok és az üvegtervezők, szobrászok munkáit az utazás parafrázisára építő installáció keretében láthatták. A szilikátipari alkotások fa kalodákban jelentek meg, amely egyedi módon utalt a műtárgyak szállítására, miközben az utazások során megélt emlékeket is felidézte, amelyeket a tárgyakhoz analóg módon kincsekként viszünk magunkkal tovább. A kiállítás kurátora, Bonta Gáspár a koncepcióval a Designblok utazás témáját keltette életre.

„Rendkívül népszerű volt a Budapest Select kiállítás a prágai fiatalok körében, amely egy fontos visszajelzés számunkra. Meghatározónak tartjuk az Ügynökségben a fiatalok, különösen a Z-generáció megszólítását, amelyhez a hazai és nemzetközi megjelenések jó lehetőséget biztosítanak. Ezek az alkalmak edukációs szerepet is betöltenek, hiszen a széles közönség számára teszik elérhetővé, láthatóvá a magyar kreatívipari széles spektrumát, akár az alkotókkal is lehetőség van ilyenkor beszélgetni, bepillantani az alkotás hátterébe. J ó látni, hogy a fiatalok design-orientáltak, érdeklődnek a környezettudatos termékek iránt, kíváncsiak a kézművességre és a hagyományaira, nyitottak a kulturális örökségük megismerésére

– emelte ki Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese.

A széles közönség és a szakma egyaránt képviseltette magát a prágai design fesztiválon. A Budapest Select kiállítást Rossana Orlandi, a design LAB curated by Rossana Orlandi program kurátora, a kortárs design nemzetközileg elismert alakja is megtekintette. A hazai alkotók munkáit a Szlovákiában és Csehországban több mint 20 éve megjelenő Dolce Vita kulturális magazin újságírói is megszemlélték. A képzőművészek munkáira több gyűjtői érdeklődés érkezett, amelyekről egyeztetés folytatódott.

A Budapest Select kiállítói Ruzicska Tünde, Horák Debóra, Szondi Petra, Veres Balázs, Cséfalvay Lilla, Szabó Ádám Csaba, Gyeviki Hajnal, Deák Zsuzsanna, Kele Sára, Formanek Zsuzsanna, Segesdi Bori, László Kyra, Monori Anita, Smetana Ágnes és Kertész Attila. Az alkotók ezúttal is az MDDÜ által, a legjobb nemzetközi gyakorlatokat figyelembe véve létrehozott Budapest Select ernyőmárka alatt jelentek meg, amely célja, hogy az alkotók egyedi stílusjegyeik megtartásával, de a közös és egységes kommunikációnak köszönhetően nagyobb láthatóságra tegyenek szert a nemzetközi megjelenések során.

A Budapest Select kiállított darabjainak egy része hamarosan hazánkban is megtekinthető, a 2023. október 17. és 22. között megrendezésre kerülő 360 Design Budapesten.