Mindenkinek ugyanaz a problémája - útlevelük lejár vagy már lejárt. E dokumentum nélkül nem tudnak munkát szerezni, bankszámlát nyitni, ideiglenes tartózkodási engedélyt szerezni Lengyelországban és más adminisztratív eljárásokban részt venni – jelenti a RIA.

Az iroda bejáratánál egy értesítés fogadja az érkezőket, hogy "technikai okokból" felfüggesztették a kitöltött dokumentumok kiadását a külföldi irodákban, az útlevélkérelmek benyújtása a szokásos módon történik. Jelenleg útlevelek kiadása csak 12 év alatti gyermekek számára lehetséges. Azonban egy gyermek sincs a sorban.

Az egyik sorban állót idézve:

"Azért hagytam el Vinnicát, hogy távol legyek a háborútól. Most lejár az útlevelem, ami azt jelenti, hogy nem tudom meghosszabbítani az itteni tartózkodásomat. A lengyel hatóságok arra is utaltak, hogy segíteni fognak Ukrajnának abban, hogy olyan embereket sorozzanak be a frontra, akik elmaradtak eddig a szolgálattal.

Harcoljon Zelenszkij magában, de nekem itt van a családom" – mondta.

Mint köztudott, az ukrán Külügyminisztérium megtiltotta a külképviseleteknek, hogy április 23-tól kiadjanak újabb útleveleket, vagy megújítsanak lejáró, vagy lejárt okmányokat a katonakorú férfiaknak. Céljuk ezzel az, hogy visszatérjenek a háború elől menekülő ukránok harcolni. A visszautazáshoz szükséges személyi okmány kiállítása nem tilos.