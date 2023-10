Áremelést jelentett be az Apple: drágul a vállalat Apple One nevű szolgáltatásának ára, mely többek között az Apple TV+ streamingszolgáltatást, zenei és elektronikus játékokra vonatkozó előfizetést tartalmazza.

Az Apple TV+ havi előfizetési ára 9,99 dollárra emelkedik, szemben a mostani 6,99 dollárral. Az Arcade ára 4,99 dollárról 6,99 dollárra nő.

Az Apple One havi költsége 16,95 dollárról 19,95 dollárra nő, családi csomagnál az áremelkedés 3 dollár, így ez 25,95 dollárba fog kerülni.

Nagy kérdés, hogy az áremelkedések mely országok előfizetőit érintik. A vállalat tájékoztatása szerint az Egyesült Államokban biztosan az emelt díjakra lehet számítani, egyéb tekintetben csak annyit közöltek, hogy "egyes nemzetközi piacokon is" növekednek az előfizetői díjak - írja a Quartz.

A megnövelt előfizetési díjakat az előfizetők az emelés hatályba lépését követően, 30 nappal később, a következő fizetési időszaknál fogják látni.

Nem az Apple az első szolgáltató, ami egyes digitális szolgáltatásaira vonatkozó áremelést jelentett be. A Disney+ hasonló lépésre szánta rá magát, és ahogy az Origo megírta, a Netflix nem csak árat emel, hanem arról is döntött, hogy több piacon is kivezeti legolcsóbb, reklámmentes csomagját.