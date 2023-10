Az emberek világszerte rengeteget költenek a halloweenre, de az ünnep gazdasági hatásai igazán az Egyesült Államokban öltenek megdöbbentő méreteket. Az idén a várakozások szerint minden eddigi csúcsot megdönthetnek az ehhez a kísérteties ünnephez kötődő kiadások. Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a halloween, és több régióban számos izgalmas programmal várják az érdeklődőket ezekben a napokban.

Az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi szövetség (National Retail Foundation - NRF) várakozásai szerint idén a halloweenhez köthető kiadások 12,2 milliárd dolláros (kb. 4416 milliárd forint) rekordot érnek el, ami jóval meghaladja a tavalyi 10,6 milliárd dolláros (kb. 3837 milliárd forint) csúcsot, és több mint 50 százalékos növekedést jelent a 2020-ban elköltött 8 milliárd dollárhoz (kb. 2896 milliárd forint) képest.

Noha a halloweeni költekezés nem hasonlítható az olyan ajándékközpontú téli ünnepekhez, mint például a karácsony, a szakértők szerint a fogyasztók még mindig nem tudnak ellenállni, hogy minél több pénzt fordítsanak ennek a kísérteties időszaknak a megünneplésére.

Az NRF adatai szerint az amerikaiak átlagosan fejenként 108 dollárt (kb. 39 ezer forint) adnak ki jelmezekre, édességekre, lakberendezési tárgyakra és partifelszerelésekre. Ezzel szemben például a kanadaiaknak csak a fele szán erre a célra 50 kanadai dollárnál (kb. 13 ezer forint) többet az idén. További érdekes statisztikai adat, hogy az amerikaiak ebben az évben várhatóan 3,9 milliárd dollárt (kb. 1412 milliárd forint) költenek csak otthoni dekorációra – ez az összes halloweenhez kötődő vásárlás körülbelül egyharmada - írja a bbc.com.

A halloweeni kiadásokra jó hatással van, hogy sokak számára ez az ünnep nem csupán néhány órás baráti vagy utcai buliról szól, ahol megmutathatják ijesztő jelmezüket – hanem egy teljes szezonra kiterjedhet, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A kiskereskedők pedig learatják az ünnep népszerűségéből fakadó előnyöket, és minden szezonban számos trükköt bevetnek, hogy megnöveljék a halloweenhez köthető termékekre fordított kiadásokat.

Mennyit költünk halloweenkor Magyarországon?

Nálunk is egyre jobban kezd beindulni ez az üzletág. Főként a turizmusban és a vendéglátásban a gyermekprogramok szervezésében érdekelt övezetek kezdik felfedezni maguknak ezt az időszakot. Az ilyen típusú események megvalósításában élen jár a balatoni régió - nyilatkozta az Sonline.hu-nak Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

A Balatonnál békésen megfér egymás mellett ennek az időszaknak a három jeles ünnepe, a Mindenszentek napja, a halottak napja és a halloween. Sőt, a halloween komoly turisztikai üzletággá nőtte ki magát, hiszen szinte minden szálloda szervez "tökös-rendezvényt" vendégeinek ebben a régióban.

A civilszervezetek és az önkormányzatok is komoly turisztikai potenciált látnak az eseményben, ezért egyre többször támogatnak halloween-rendezvényeket. Jó példa erre a Tökéletes nap Balatonlellén (október 22.) vagy a balatonfűzfői Borzongás Fesztivál (október 28.), a Halloween-i éjszaka a Festetics-kastélyban (november 3.) és Füred Kapitány halloween-kincsvadászata (október 28.), amely rendezvények a szállodai programokkal együtt, több ezer vendéget vonzanak a régióba.

A balatoni eseményeknek ma már akkora sikere van, hogy más turisztikai övezetek is elkezdték átvenni az ott kidolgozott kampányokat.

Éskovács Péter elmondta azt is, ma még nem léteznek Magyarországon olyan felmérések, amelyek megmutatnák, hogy mekkora üzlet a halloween hazánkban. Ám tapasztalataik szerint a magyar fiatalok körében is egyre többen hajlandóak fizetni azért, hogy részt vehessenek egy-egy halloween-rendezvényen. Jelmezekre, belépőkre és különböző kellékekre fejenként akár több tizezer forintot is képesek elkölteni ebben az időszakban.