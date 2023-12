A De La Rue a világ egyik legnagyobb pénzgyártó vállalata. A legtöbb pénzt Nagy-Britanniának gyártják – ott is van a központjuk –, de más országoktól is kapnak megbízásokat. Többek között olyan kisebb országoktól, amelyeknek nem érné meg állami pénzverdét fenntartani. A nagy múltú cég eredetileg játékkártyákat gyártott, a mostani üzlet persze jóval kifizetődőbb, még ha az elmúlt években valamivel kisebb is volt a nyereségük.