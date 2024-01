Az ősz a találgatásokról szólt, de immár bizonyos: egy párt alkot a világ legszexibb férfijának is megválasztott Bradley Cooper és a nála húsz évvel fiatalabb Gigi Hadid. Ennek ingatlanpiaci szempontból is van jelentősége: a színész-rendező a Hadid édesanyja által birtokolt lovas farm közelébe költözött.

Pennsylvania államban, New Hope városában vett magának új ingatlant a 48 éves Bradley Cooper. Bár a szerzeményről még lényegében semmit nem tudni, az bizonyos, hogy közel található Yolanda Hadid lovas farmjához. A nő a 28 éves Gigi Hadid édesanyja.

A farm értékét 4 millió dollárra becsülik, így valószínűleg a Cooper által megvásárolt ingatlan is hétszámjegyű összegért került a tulajdonába.

A hollywoodi sztárról és a szupermodellről kora ősszel kaptak szárnyra a pletykák. Akkorban Gigi Hadid már szakított Leonardo di Caprio-val, és a bulvársajtó egyre többet cikkezett arról, hogy találkozgatnak. Később olyan hírek is terjedtek, hogy egyenesen Taylor Swift adja kölcsön számukra kastélyát meghitt alkalmakra, aki most amúgy is turnéjával és saját magánéletével van elfoglalva, de csak késő ősszel vált bizonyossá Bradley és Hadid románca.

A nemrég a bulvársajtóban és az ingatlanügyekkel foglalkozó oldalakon is olvasható hír kapcsán, miszerint Cooper ingatlant vett szerelme családjához közel, érthető, ha sokan arra gondolnak, hogy a kapcsolat kezd elmélyülni, és így akarnak közel lenni egymáshoz. Azonban nem biztos, hogy ez áll a háttérben: Cooper ezer szállal kötődik Pennsylvaniához, egyrészt ott született, másrészt filmeket is forgatott az államban.

Az új ingatlanáról egyelőre nem sokat tudni. Az biztos, hogy idén tavasszal eladta kaliforniai otthonát. Erről az Origo cikkét itt találja.

A két hálószobás bungaló volt az első saját ingatlana, 2004-ben vásárolta 1,2 millió dollárért. Később, amikor a Másnaposok című széria meghozta számára az áttörést, nagyobb ingatlanokat is megengedehetett magának.

Maradva a magánéleti részénél: a Swift-féle verziónál sokkal valószínűbb az, hogy Bradley és Hadid egy elegáns New Hope-i hotelban, a River House at Odette's nevű exkluzív szálláshelyen töltötték közös idejük jelentős részét. A hotel bárját csak a szállóvendégek illetve meghívóval rendelkezők látogathatják, a párt többször látták együtt ilyen exkluzív környetetben:

Cikkünk kiemelt képén a színész-rendező / forrás: Getty Images/Jamie Mccarthy