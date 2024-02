Már keresik Magyarország gazdaságtörténetének egyik legnagyobb beruházásához a munkásokat

A BYD által meghirdetett pozíciók közül a HR-igazgató posztja emelkedik ki, 5 év HR-menedzseri gyakorlatot írnak hozzá feltételként, munkanyelvként pedig angol vagy kínai ismeretét a folyékony magyartudás mellett. A kiválasztott feladata lesz többek között a magyar HR-rendszer kialakítása a vállalkozás működésének támogatására, a magyar HR-csapat létrehozása és a munkaerő megtartása.

A Délmagyar cikke szerint a toborzási specialistától 3 év tapasztalatot kérnek, előny a gyártásban szerzett tapasztalat, illetve technikusok vagy mérnökök toborzásában való jártasság. A munkanyelv ez esetben is a kínai vagy az angol, és itt is 3 év releváns szakmai tapasztalatot várnak el, ahogyan a bér- és TB-specialista esetében is.

Vízumspecialistának ugyanakkor már egy éves szakmai tapasztalattal is lehet jelentkezni. Ő lesz az, aki meghívóleveleket ad majd ki a külföldi munkavállalóknak, illetve kezeli a vízumkérelmeket azon magyar alkalmazottak számára, akik Kínába utaznak.