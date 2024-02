Hatcsillagos szállodában bérelt lakosztályt Sydneyben Taylor Swift és szerelme

A szálloda tele van előkelő éttermekkel és olyan szogáltatásokkal, amik mind garantáltan luxusélményt biztosítanak az ehhez már hozzászokott szerelmespárnak. A hotel legdrágább lakosztályát, az elnökit foglalták le maguknak, ahol egy éjszaka 16.300 dollárba, azaz majdnem 6 millió forintba kerül. Ez egyben a szálloda legnagyobb lakosztálya is a maga 80 négyzetméterével, ami a 88. emeletén van és két szintes.

Az első emeleten egy tágas nappali, konyha, bár, biliárdasztal és egy médiaszoba szórakoztatja a vendégeket. Az étkezőben akár 10 fő is kényelmesen elfér, és van ezen a szinten még egy teljesen felszerelt iroda is. A második emeleten pedig egy igazán látványos hálószoba található, amihez egy márvány spa káddal és gőzfürdővel felszerelt fürdőszoba is tartozik. A szabadtéri teraszon fűtött, saját végtelenített medence van.