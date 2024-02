Két betűn múlik egy szigetország sorsa

Niue hosszú ideje folytat küzdelmet azért, hogy a .nu végződést kizárólagosan, országjelzőként használhassa az internetes oldalak címeinél. Ez most azért nincs így, mert az internet őskorában, az 1990-es években, egy amerikai üzletember lecsapott a végződésre. Azóta pedig főként skandináv országokból jegyeznek be tartománycímeket .nu végződéssel, Dániában, Hollandiában, és főként Svédországban. Svéd nyelven ugyanis a "nu" szócska a "most" kifejezésnek felel meg, az ezzel bejegyzett weblapcímek üzletileg könnyebben lehetnek sikeresebbek.

Jelenleg a Swedish Internet Foundation nevű közszolgálati szervezet kezeli a .nu domaint.