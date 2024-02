Kiderült, milyen termékekről hozott meglepő döntést az egyik hipermarketlánc

Az Interspar hipermarketekben 38 termék esetében 2+1 akciót hirdetett meg a hipermarketlánc, vagyis két termék vásárlása esetén a harmadik ingyen jár. A cég közleménye pár példát is említ, ilyen a 100 grammos szeletelt Feketeerdei sonka, az 50 grammos Greenfield tea, az 500 grammos Happy Frucht paradicsompüré, vagy a 2 literes Mizse ásványvíz. Külön gondoltak a kisállattartókra is a tájékoztatás alapján, a 6*48 grammos Felix Soup macskaeledel is része a kampánynak.

Folytatódik a „Duplán olcsóbb” promóció is, 32 termék érintett. Az akciós szórólapokban szereplő – a promócióban résztvevő - termékekből kettő vásárlása esetén a másodikra jelentős, akár 70 százalékos kedvezményt is lehet kapni, írják a közleményben. Az akciós termékek között olyan SPAR márkatermékek kaptak helyet, mint a 450 grammos fagyasztott málna, a 430 grammos szeletelt, ecetes cékla, vagy a 100 grammos dán szalámi. Akciós a 100 grammos Nescafé Gold Instant kávé és a 250 grammos Tchibo Family őrölt kávé is. Ezeken kívül több háztartási termék is része az akciónak.