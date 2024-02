Már a nem kívánt termék visszaküldése nélkül is visszakaphatjuk a pénzünket a webshopból

Az online világban gyakori, hogy megrendelünk valamit, de az valamiért mégsem úgy sül el, ahogy szerettük volna: hibás a termék, rossz színben küldték, vagy megsérült a szállítás alatt, ilyenkor általában a legjobb, ha visszaküldjük a termékeket. Azonban a visszaküldés rengeteg idő, macera és általában még egy megfelelő szállítódobozba is kerül. Az utóbbi problémára 2022-ben talált megoldást az Amazon, amikor lehetővé tette, hogy bizonyos termékeket doboz nélkül is vissza lehessen küldeni. Ám még így is rengeteg időt elvesz, ha a visszaküldéssel foglalkozunk.

Egyes esetekben az Amazon visszatéríti a vásárlók pénzét anélkül, hogy visszaküldenék a nem kívánt terméket.