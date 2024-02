Rengeteg boltját zárja be a magyarok körében kedvelt üzletlánc

Nem tudott úrrá lenni nehézségein a The Body Shop nevű üzletlánc. A cégnél nemrég csődeljárás indult. Most kiderült, hogy az Egyesült Királyságban működő 198 üzletük jelentős részét kénytelenek bezárni, bár közlésük szerint az egységek "több mint fele" továbbra is nyitva marad.

A londoni székhelyükön dolgozók mintegy 40 százalékát bocsátják el, ott 400-an maradnak alkalmazásban a leépítés után.