Szépségkirálynők, akik botrányos életet éltek

A 2007-es Miss Nevadát, Katie Rees-t megfosztották címétől, amikor két hónappal a győzelem után erotikus fotók kerültek elő róla. 2015-ben letartóztatták metamfetamin birtoklásáért és eladásáért, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Miss America 1983

Vanessa Williamsnek le kellett mondania a címéről, amikor a Penthouse magazin bejelentette, hogy meztelen fotókat akar készíteni róla. A lányt azonban ez cseppet sem vetette vissza, hiszen később színésznő és énekesnő lett, és hatalmas sikert aratott a Save The Best For Last című számával. A Miss America szépségverseny utólag - 2015-ben - bocsánatot kért tőle, amiért lemondásra kényszerítették.

Miss World 1980

1980-ban Gabriella Brum lett a legrövidebb ideig megszavazott Miss World a történelemben. Napvilágra kerültek ugyanis az akkor 18 éves lány és az 52 éves pornófilm-producer Benno Bellenbaum viszonyáról készült meztelen felvételek. A német-brit szépségkirálynő mindössze 18 órával a koronázása után mondott le. Egy évvel később a vitatott pár összeházasodott, de amikor nem sokkal később szakítottak, Benno öngyilkos lett.

Miss Wyoming 1973

Joyce McKinney bizarr története 1977-ben vált világszenzációvá, amikor a "bilincsbe vert mormon" ügye bejárta a bulvársajtót. Azzal vádolták, hogy elrabolt egy mormon misszionáriust, Kirk Andersont, egy ágyhoz láncolta és megerőszakolta. A történetből 2010-ben film készült, Tabloid címmel.

