Több egészségi probléma kezelésében segíthet ez a népszerű fűszer

Fő alkotóeleme, a karnozinsav, illetve a rozmarinsav pedig az idegrendszeri betegségben szenvedők számára nyújt mellékhatásoktól mentes segítséget.

A Dívány cikke kiemeli: hatékony az emésztési zavarok, a fejfájás és a kimerültség esetén, külsőleg pedig reumás panaszok enyhítésére, bedörzsölőszerként is megállja a helyét.

Gyulladáscsökkentő, érzéstelenítő és izomlazító hatásai miatt emellett a rozmaringot nem csak az idegi eredetű, vagy lelki és szellemi problémák esetén vethetjük be, de a fizikai fájdalmakat is kiválóan csökkenti. Krémként, teáját fürdővízbe öntve, de olaját is alkalmazhatjuk görcsoldóként reumás fájdalmak, ízületi gyulladások, izomgörcsök, illetve idegfájdalom esetén is. Mivel külsődleges alkalmazásakor vérbőséget okoz, fokozza a helyi keringést. A hideg kezekre és lábakra is jótékony hatással van ezen tulajdonsága miatt.