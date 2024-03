Ezek a hobbik valóban a leggazdagabbak sajátjai, egész egyszerűen más nem tudja kifizetni

Sok ember számára a művészet a szépség és az inspiráció forrása. A műgyűjtés azonban az egyik legdrágább hobbi is lehet. A művészeti alkotások gyűjtése olyan szabadidős tevékenység, amihez először is némi szakértelemre, és alapos kutatómunkára van szükség, no és persze rengeteg pénzre. Segítséget jelenthet, ha a műgyűjtő több hasonszőrűvel társul, akik egymásnak hasznos tanácsokat adva támogatják egymás törekvéseit. Habár a híres műalkotások és festmények akár milliós összegbe is kerülhetnek - ezeket egyébként főleg aukciókon lehet levadászni -, de hosszú távon is értékes befektetéseknek számítanak, az idő előrehaladtával ugyanis áruk tovább is nőhet. Csak hogy néhány példát említsünk: Cézanne Kártyajátékosok című festménye már 250 millió dollárnál is többet ér - ennyiért vásárolta meg a katari királyi család.

Leonardo da Vinci Salvator Mundi című festménye 450 millió dollárért kelt el a Christie's aukciósház árverésén.