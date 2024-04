Használtcikk-boltban találták meg az ellopott aranytálat

A Japan Today most arról ír, hogy megkerült a tál, méghozzá nem is akárhonnan: Tokió városának Taitó nevű kerületéből, egy használtcikk-boltból került elő. Ide is kalandos úton érkezett, mert miután az időközben letartóztatott 32 éves tolvaj ellopta a tálat az áruházból, még aznap délután eladta egy használtcikk-boltnak Koto körzetben.

Az eladáskor még személyazonosságát is igazolta, az áruért 1,8 millió jent kapott.

A kotói boltból a tál még aznap átkerült a taitói boltba továbbértékesítéssel, ahol a hatóságok végül lefoglalták az értékes tárgyat.