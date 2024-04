Szeptembertől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlására várhatóan minden banknál napi összegkorlátot vezetnek be az átutalásokra a csalások ellen. Ezt az ügyfelek átállíthatják esetileg, ha nagyobb összeget akarnak valamiért utalni – derül ki a Bank360.hu összeállításából. Van olyan bank, amelyiknél már most is van ilyen védelmi korlát.

Az MNB bankok számára készített, az internetes csalások elleni védekezésről szóló ajánlásában az is szerepel, hogy 2024 szeptember 1-től az internetbankban, a mobilbankban és a bankkártyáknál legyenek beállítva automatikus összegkorlátok. Sőt: az újonnan aktivált készpénzt helyettesítő fizetési szolgáltatásoknál 24 órán át még szigorúbb korlátozásokat is be kell vezetniük a bankoknak.