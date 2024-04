Elképesztő hír érkezett a hatalmas magyarországi gázmezőről

- ismertette a minisztérium.

A posztban kitértek arra is, hogy az MVM Csoport 2023 végén indított új földgáz kutatási és termelési beruházást Berettyóújfalu térségében. A kitermelés megkezdése itt a nyár folyamán várható. A nemzeti energiavállalat a két helyszínen további kutak létesítését tervezi - fűzték hozzá.

A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energiaszuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát. Az elmúlt fűtési szezonban a 2021/2022-eshez képest mintegy 2,2 milliárd köbméterrel fogyasztott az ország kevesebb földgázt - emelték ki a Facebook-bejegyzésben.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a felhasználást egyebek mellett az energiahatékonyság javítása és a földhő hasznosításának fokozása is csökkentheti. A földgáz az időjárásfüggő megújulók kiegyenlítő energiaforrásaként fontos szerepet tölt be a sikeres zöld átállásban, energiaátmenetben - szögezte le az Energiaügyi Minisztérium.