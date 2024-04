Nagy Márton: Önfenntartó társasággá kell válnia a Magyar Postának

Balczó Barnabás szerint a Magyar Posta 5 év múlva lehet önfenntartó egy olyan pénzügyi struktúrával, amely eltartja a veszteséges, de hagyományosan a vállalat feladatkörébe tartozó szolgáltatásokat. Főképp a csomaglogisztikai szolgáltatások fejlesztésétől, a Smart by MPL fulfillment (raktározásra, logisztikára is kiterjedő) szolgáltatástól és a digitális csatornák fejlesztésétől vár jelentős eredményeket. Erősítené továbbá a posta pénzügyi szolgáltatói szerepét, a banki termékportfóliót, növelné a biztosítások, a szerencsejáték- és más közvetített termékek értékesítését a postai hálózatban.

Hozzátette, hogy a korszerűsítésekkel tavaly 8,5 százalékkal, vagyis csaknem 5 ezer tonnával, az utóbbi 5 évben 10 ezer tonnával csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást, és jövőre már csak megújuló energiát használó automatákat telepítenek. Balczó Barnabás közölte, hogy a Magyar Posta külföldön elsőként Bulgáriában, Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Észak-Macedóniában vezetheti be a szolgáltatásait.