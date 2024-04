Súlyos figyelmeztetést kaptak a bankok: elég volt

érdemes átnézni a részletes számlaköltségeit, és a drága, már fölösleges vagy kiváltható szolgáltatásokról lemondani.

A saját pénzintézetünknél is kereshetünk számunkra kedvezőbb csomagot vagy akár átmehetünk egy másik bankhoz is a kiadásaink csökkentése érdekében, ha a bankszámla kalkulátorral összehasonlított ajánlatok alapján találunk a meglévőnél jobbat. A bankok folyamatosan akcióznak, jóváírási kedvezményeket kínálnak, érdemes ezeket kihasználni. A döntés előtt meg kell nézni azt is, hogy a váltással nem vesznek-e el más (például hitelhez kapcsolódó) kedvezményeink - javasolják a Bank360.hu szakértői.