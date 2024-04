Több tízmillió forintot költött a lábainak meghosszabbítására az ismert modell

Nemrég azonban Theresianak fel kellett adnia jövedelmező szereplését a valóságshow sztárok csatája című műsorban a fájdalmas csontfertőzése miatt. A Németország új topmodelljének egykori sztárja, aki most 184 centiméter magas azt nyilatkozta, hogy csonthártya-gyulladás alakult ki nála. Az orvosok szerint a krónikus állapot a csontot körülvevő kötőszöveti réteget érinti, és a duzzanat mellett állandó fájdalmat is okoz. Theresia elmondta, hogy fájdalomcsillapítókkal sikerült "talpon maradnia", de hosszabb ideig erre még mindig képtelen. Elárulta továbbá azt is, hogy a valósághow forgatása már korábban is jelentős fájdalmat okozott számára, főleg amikor futnia kellett, vagy akár csak picit gyorsabban mozognia.

Theresia Fischer német modell

Fotó: Instagram/theresiafischer

"Nagyon furcsa úgy futni, ha az embernek fém van a lábában" - panaszolta a modell.