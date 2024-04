Veszekedni kezdett Olaf Scholz Kínában

Globálisan az elektromos autók értékesítési száma jelentős mértékben emelkedett, tavaly közel tízmillió darab tisztán elektromos jármű talált gazdára. Az eladások növekedési ütemét tekintve azonban 2023-ban megtorpanás volt látható, miközben Kína dominanciája is egyre látványosabb az ágazatban. Ez az európai autógyártók számára jelentős versenyképességi kihívást jelent – ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca jelezte: Nagy Márton miniszter erről is egyeztetett Németországban Glenn Schmidttel, a BMW elnökhelyettesével, Brian Ramppal, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, Jörg Burzerrel, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint Hildegard Müllerrel, a Német Autóipari Szövetség elnökével. Az egyeztetés kitértek a belső égésű motorral felszerelt új autók értékesítésének 2035-től érvénybe lépő uniós szintű tiltására. Ennek kapcsán kiemelték, az uniós szabályozást a korábbi megállapodások alapján szükséges felülvizsgálni, illetve figyelemmel kell lenni a technológiai nyitottságra. Egyetértés mutatkozott abban, hogy az elektromos autók jelentik Európa jövőjét, amelyben meghatározó szerep jut majd Magyarország és a német autóipar együttműködésének. Ennek alapja, hogy Magyarországon ma már jelen van (gyárt vagy létrehozza a gyártókapacitást) a három legnagyobb prémium német autógyártó vállalat, miközben a világelső keleti akkumulátorgyártó vállalatok közül négy telepített gyártást hazánkban, továbbá a kínai BYD, mint a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója is hazánkban építi ki első európai gyártókapacitását.

