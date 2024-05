Ezek az animációs filmek történelmet írtak gigantikus bevételeikkel

Ma már egyáltalán nem meglepő, hogy sok Disney animációs film nemcsak klasszikussá, hanem egyúttal monumentális kasszasikerré is válik. Igaz, régen sem volt ez másként, 1937-ben például a Walt Disney Hófehérke és a hét törpe című filmje volt az év legnagyobb bevételt hozó filmje. Ezt az eredményt az is bizonyította, hogy az animációs filmek nemcsak a gyerekeket, hanem több generációt is a mozikba csábít. Az ezt követő évtizedekben számos stúdió követte a Disney példáját, és olyan animációs filmeket jelentetett meg, amelyek nemcsak a kritikusok elismerését vívták ki, hanem kasszarekordokat is döntöttek. Mutatjuk, hogy ezek közül melyek hozták a legnagyobb bevételt.

Vágólapra másolva!

Némó nyomában (2003) - 936 millió dollár Némó nyomában című film egy izgalmas jelenete

Fotó: Northfoto/KPA/Heritage-Images A Pixar ötödik animációs filmje, a Némó nyomában a kis bohóchal, Némó szívmelengető történetét és kalandjait meséli el, aki apja figyelmeztetései és dorgálásai ellenére elhagyja az óceán számukra biztonságos területét, hogy kíváncsiságát kielégítve megnézhessen egy feléjük tartó utasszállító hajót. Hamarosan azonban kifogják őt a Nagy-korallzátony környékén, és Sydney-ben egy fogorvosi rendelő akváriumában köt ki. Pizsi, a túlságosan védelmező apja rögvest a keresésére és megmentésére indul Szenilla a barátságos, ámde nagyon feledékeny doktorhal társaságában. A film 2004-ben elnyerte a legjobb animációs filmnek járó Oscar-díjat, és további jelöléseket kapott a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb hangvágás kategóriákban. A mese több mint 380 millió dollár bevételt generált a Pixarnak a hazai mozipénztáraknál. Ez elég volt ahhoz, hogy megelőzze A Gyűrűk Ura: a király visszatér című filmet, mint az év legtöbb bevételt hozó filmjét. A nemzetközi piacokon még jobban teljesített, világszerte 936 millió dolláros bevételt ért el. Minyonok: Gru színre lép (2022) - 939,3 millió dollár Részlet a filmből

Fotó: Northfoto/PA Images A világ egyik legsikeresebb animációs sorozatának ebben a részében megismerhetjük a borzas hajú és trapézgatyás kertvárosi kamaszt, Gru-t, aki egy 12 éves álnok kisfiú, hiszen az a legnagyobb vágya, hogy ő lehessen a világ legnagyobb szupergonosza. Az Álnok Hatos nevű szupergonosz szupercsoport rajongójaként tervet kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, hogy beállhasson közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát okozó hűséges minyonok személyében. Amikor ellopja az értékes Zodiákus-kőjüket, vadászni kezdenek rá. Azonban a kő valahogy az egyik minyonhoz került, aki eladta azt egy bolondos házikőért. A film akkor ért el fanasztikus bevételi eredményeket, amikor az emberek picit még mindig tartottak a nagyobb zárt helyre való beüléstől a koronavírus járvány kitörése óta, sőt ez lett a Minyonok sága legjobban kereső filmje: belföldön 370,2 millió dollárt, világszerte pedig 939,3 millió dollárt hozott a gyártónak. A Gru 2. (2013) - 975 millió dollár

Részlet a Gru 2. című filmből

Fotó: Northfoto/Universal Pictures A Gru 2. egy 2013-ban bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs film, főszerepben a már családapa Gru és a minyonok. Ebben a részben Gru már kezd beleszokni a kertvárosi családapa szerepébe Margo, Edith és Agnes apjaként, amikor felbukkan egy szupertitkos szervezet, ami globális szinten vette fel a kesztyűt a gonoszság ellen. Így most Grú-n, a minyonokon és Gru új társán, Lucyn a sor, hogy kiderítsék, ki áll az egyre inkább elharapódzó látványos bűntettek mögött. A film több tiszteletreméltó jelölést is bezsebelt: a legjobb animációs film Oscar - és Golden Globe-díjának jelölése, ugyanebben az évben a legjobb eredeti filmdal Oscar-jelölése (Pharrell Williams: Happy). A 75 millió dolláros költségvetésű film otthon 293,1 millió dolláros, világszerte pedig 975 millió dolláros bevételt generált. Az Oroszlánkirály (1994) - 986 millió dollár Az Oroszlánkirály legemlékezetesebb jelenete

Fotó: Northfoto/KPA/Heritage-Images Ez az eredeti Oroszlánkirály című animációs film, tehát nem összekeverendő a 2019-es élőszereplős változattal. A lenyűgöző történet, és környezet mellett, a szereplők énekhangja is a legjobb filmek közé repítette ezt a mesét, ami a Disney egyik legnagyobb klasszikusává vált. A film a fiatal Szimba, az oroszlánkölyök történetét meséli el gyerekkorától a felnőtté, majd királlyá válásáig. Az apját, az akkori királyt, a trónbitorló öccse, Mufasa öli meg, és a gyilkosságot az unokaöccsére keni, akinek el kell menekülnie. A messzi távolban azonban két nagyon jó barátra lel, Timon (szurikáta) és Pumba (varacskos disznó) személyében. Az Oroszlánkirály több mint 421 millió dollárt gyűjtött be a hazai mozikból, és további 564,4 millió dollárt a tengerentúlon, világszerte pedig mintegy 986 millió dollárt. A sikeres 3D-s újrakiadással együtt az 1994-es klasszikus már közel egymilliárd dollárnál tart világszerte. Zootropolis - Állati nagy balhé (2016) - 1 milliárd dollár A Zootropolisz című animációs film főhősei

Fotó: Northfoto/Walt Disney Pictures A különösen mélyreható animációs rejtély főszereplői Nick Wilde, a ravasz és szélhámos róka és Judy Hopps egy idealista nyúl, akik megpróbálnak a végére járni annak, hogy miért raboltak el nemrég sok emlősállatot a társadalmukból. A történet olyan világban játszódik, ahol a földi civilizációt az állatok alakították ki. A kezdeti primitív, vérengző fázistól eljutottak a gondolkodás és a tudatos társadalomszervezés szintjére, és most már egykori ragadozó és préda békében él egymás mellett egy modern, civilizált társadalomban. A Walt Disney Pictures és a Walt Disney Animation Studios által gyártott, és a Walt Disney Studios Motions Pictures által forgalmazott filmet 150 millió dollárból készítették el, és Észak-Amerikában 341.268.248 dollár, világszerte pedig 1.023.784.195 dollár bevételt generált. Szenilla nyomában (2016) - 1,02 milliárd dollár

A Szenilla nyomában című film vicces főhőse

Fotó: Northfoto/Pixar Animation A Szenilla nyomában a 2003-ban bemutatott Némó nyomában című animációs film folytatása. A mozifilm a Pixar Animation Studios gyártásában készült, és a Walt Disney Pictures forgalmazásában jelent meg. A történet középpontjában ezúttal az első filmből jól ismert, memóriazavarban szenvedő doktorhal, Szenilla áll. Ebben Szenilla újra találkozik barátaival, Némóval és Pizsivel, akikkel a múltjával kapcsolatos válaszokat keresi. Mire emlékszik? Kik a szülei? És hol tanult meg bálnául beszélni? A 200 millió dolláros költségvetésű film Észak-Amerikában 486.295.561 dollár, világszerte pedig 1.028.570.889 dolláros bevételt generált. Ez nem meglepő, hiszen a spin-off folytatása aranyos, tele van olyan figyelemre méltó üzenetekkel, amiket a szülőknek minél gyakrabban kellene a gyerekeiknek tolmácsolniuk. Gru 3. (2017) - 1,03 milliárd dollár A Gru 3. főszereplői

Fotó: Northfoto/Universal Pictures Gru a gonosz életmódot végleg otthagyva a bűnüldözés hivatását választotta és Lucyvel együtt titkos akciókban vesznek részt. Legújabb küldetésükben egy 1980-as években ragadt Jacko-imitátorral kerülnek szembe, de az akció balul sül el, a bűnözőt nem sikerül elfogni. Amikor Gru és újdonsült felesége, Lucy képtelenek legyőzni az emberiséget fenyegető legújabb gonosztevőt - az egykori gyerek tévésztárt, aki a 80-as évek megszállottja, és Balthazar Brattnek hívják -, megalázó módon kirúgják őket az Anti Gonosz Ligából. A minyonok azt remélik, Gru megragadja az alkalmat, és visszatér a bűn útjára, de amikor Gru világossá teszi, hogy már visszavonult mindettől, akkor a minyonok felmondanak, és elindulnak a saját fejük után. Ezen túl előkerül Gru ismeretlen ikertestvére, aki szeretné rávenni Grut az újabb bűnözésre, mintegy „családi hagyomány”-ként, mivel őseik is hivatásszerű bűnözők volt. A minyonok véletlenül egy énekverseny stúdiójába tévednek, ahol a viszonylag jó szereplésük ellenére a rendőrség letartóztatja őket és mindannyian börtönbe kerülnek. Azonban a börtönben arany életük van, a többi rab retteg tőlük. A minyonok innen hamarosan megszöknek egy léghajóval, és Gru segítségére sietnek. A Gru franchise minden idők legsikeresebb animációs franchise-a lett. A film Észak-Amerikában több mint 264 millió dollárt, a nemzetközi piacokon pedig több mint 768 millió dollárt, összesen világszerte pedig 1,03 milliárd dollárt keresett. Úgy tűnik, ezek a kis Minyonok nagy üzletet csinálnak.