Mutatjuk, milyen kifogásaik voltak a munka ellen az embereknek az ókorban

Az i. e. 1250-ből származó mészkő agyagcserépre bukkantak egy ásatáson, amin egy felirat számos okot sorol fel, amiért a munkások nem tudtak dolgozni.

Az emberi élet és halandóság része, hogy néhanapján szervezetünk csődöt mondhat, és lebetegedhetünk. Ezt minden munkahelyen el is fogadják, és ilyenkor természetesen nem kell dolgozni. Egy nemrég talált lelet azonban azt bizonyítja, hogy a több ezer évvel ezelőtt élő emberek is találtak ki kifogásokat, ha nem akartak dolgozni, sőt, az egyik legjobb kifogást éppen az egyiptomi piramisokban fedezték fel.

A bizarr kifogást furcsa módon egy, az ősi építményekből származó táblán találták meg, és a felirat maga is jól mutatja, hogy milyen messzire jutottunk azóta már a munkából való hiányzáshoz szükséges magyarázatok kitalálásában. A tábla, amely jelenleg a British Museum birtokában van, az ókori Egyiptomban uralkodó munkakörülményekbe is betekintést ad, és sok mindent elárul a piramisokat építő munkásokról is.

Az i. e. 1250-ből származó mészkő osztrakon - ez olyan agyagcserép, amelyre az ókorban tintával írtak vagy amelybe a betűket belevésték - számos okot sorol fel, amiért a munkások nem tudtak, vagy talán inkább nem akartak, munkába állni. A nagyon érdekes táblára más leletekkel együtt a Nílus nyugati partján fekvő Deir el-Medina faluban bukkantak rá.

A piramistáblán olvasható dátum is meglehetősen egyedi: a tél negyedik hónapjának 24. napja. A különleges leleten egyébként számos olyan váratlan okot soroltak fel, amelyre a munkaadók soha nem számítottak volna, hogy valaha szembesülnek vele. Az egyik egy Pennub nevű munkáshoz kötődik, aki azzal érvelt, hogy az édesanyja beteg, ezért nem tudja aznap felvenni a munkát. Ez eléggé szokásos indok volt, és így semmi felháborító nincs benne. Ennél már jóval kreatívabb indokkal élt Serba, aki azt állította, hogy megcsípte őt egy skorpió. Voltak azonban, akik ennél is kreatívabb voltak: kiderült ugyanis, hogy több ember is azért hiányzott a munkából, mert sört kellett főznie.

Közelebbről is megvizsgálva ezt az indokot, azonban érdemes megjegyezni, hogy akkoriban a sör létfontosságú volt a munkások számára, mivel gyakran egy - egy ételt is helyettesített.