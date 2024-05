Érdemes benézni a gyerekkori szekrényekbe, súlyos milliókat rejthetnek

Az nem meglepő, hogy egyes műtárgyak vagy régiségek már hosszú ideje kiváló befektetéseknek számítanak. Az viszont talán már kevésbé közismert, hogy olyan gyűjtői tárgyak is hatalmas értékkel bírhatnak, mint a játékok, például egy pokémon kártya. Manapság a vintage piac egyre népszerűbb, ami nemcsak régi ruhákban és bútorokban mutatkozik meg, hanem az igencsak forgalmas játékeladásokban is. A retró játékok igazi vagyonokat érhetnek, és sokszor nem is gondolnánk, mekkora kincs lapulhat a szekrényünkben. Megnéztük, mely játékokért fizették gyűjtők a legmagasabb összegeket az elmúlt években.

Vágólapra másolva!

Bár a sokak által remélt meggazdagodáshoz gyakran ajánlják például részvények vásárlását, viszont valószínűleg kevesen javasolják nyerő befektetési stratégiaként a pokémon-kártyák vagy a Star Wars figurák gyűjtését. Pedig időnként ezekkel is hatalmas vagyonokat lehet keresni. Akciófigurák, kártyák, játékautók - bármelyikről kiderülhet, hogy egy gyűjtő milliókat fizetne értük. Sokan nem is sejtik, mekkora értéket rejtegetnek a gyerekkori szekrényeik. A következőkben ilyen, csillagászati összegeket érő játékokra mutatunk be példákat. Régi matchboxok A legkeresettebb vintage játékok közé tartoznak a Matchbox, a Corgi vagy a Dinky Toys régi fröccsöntött járművei. A The Sun szerint egy Corgi Toys „James Bond” Aston Martin például 600 és 700 font (270–315 ezer forint) közötti áron vásárolható meg a Vectis.co.uk játékaukciós oldalon, ez az ár pedig még jutányosnak is mondható. Lapozzon, a cikk a következő oldalon folytatódik!