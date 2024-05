Fontos hír jött a májusi nyugdíjakról

A Magyar Államkincstár már tavaly év végén közzétette tájékoztatóját, amiben szerepel, hogy 2024-ben az egyes hónapokban mely napon érkezik majd a nyugdíj az ellátásra jogosultak számláira banki utalással.

A Kincstár "Tájékoztató a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2024. évben esedékes banki jóváírásának időpontjairól" című közleményben látható, hogy a banki utalással történő kifizetések jóváírásai jellemzően minden hónap 12. napján teljesülnek. Azaz az ellátásra jogosultak bankszámláin a hónap 12. napján jóváírják az összegeket.

Ám mint a tájékoztatóból kitűnik, néhány hónapban nem a 12 napon teljesülnek a jóváírások.

Október és december is azok közé a hónapok közé tartozik, amikor korábban teljesülnek a banki jóváírások. De ezek közé a hónapok közé tartozik május is.

Május 12-e ebben az évben vasárnapra esik. Ezért – mint a Kincstár tájékoztatójából kiderül – a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások

banki utalással való teljesítésének napja májusban 10-e, péntek.

Ez a jóváírási nap azokra a jogosultakra vonatkozik, akik járandóságukat banki átutalással kérik.

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

A nyugdíjasoknak, illetve egyes jogosultakban a havi járandóság mellett más kedvezmények is járnak, például a a kedvezményes utazásra jogosító igazolványok. Mint az Origo megírta, ezeket az igazolványokat március végéig megkapták az érintett nyugdíjasok. A 90, illetve 50 százalékos engedmény egy évig lesz felhasználható.

Emlékezetes, hogy a nyugdíjasok idén is számíthattak a kormány támogatására, aminek értelmében 2024 elején 6 százalékos nyugdíjemelésben részesültek. Az emelés a 13. havi nyugdíjakra is vonatkozott. Így a február első felében esedékes nyugdíjkifizetéskor a jogosultak dupla nyugdíjat kaptak: a havi nyugdíj mellett a 13. havi nyugdíjat is kifizették számukra, természetesen utóbbit is az emelt összeggel.

A magyar nyugdíjrendszer fontos változásokon ment keresztül idén tavasszal, miután a kormány az erről szóló rendeletet módosította. A módosítások hatással lehetnek a nyugdíjasok jövedelmére és a társadalombiztosítási rendszer működésére is – derül ki a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott rendeletből, mely az új, 2024-es valorizációs számokat tartalmazza. A részletekről ide kattintva olvashat az Origón. Az idei évre vonatkozó valorizációs számokról szóló rendelet március 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben.