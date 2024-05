Nem kérdés, meg akarja venni ezt az ingatlant!

Ha van 90 millió forintja egy ingatlanra, akkor ezt meg fogja venni! Ha nincs, akkor lottót vesz a héten! Ugyanis nemcsak a ház tökéletes, de a környezete is. Levendula, borospince, tökéletes kilátás, kevés szomszéd és a Balaton is közel van. Azt is megkockáztatjuk, ha megnézi a hirdetést, feladja az eddigi életét, és ideköltözik. Nyaralni sem megy el, mert itt minden nap olyan lehet, mintha épp szabadságon lenne. Csak akkor nyissa meg a képeket, ha erős akaratú!

“Meghitt környezetben, Pécsely könnyen megközelíthető, de mégis csendes zártkerti részén eladó 2022 őszén felújított, kétszintes, szigetelt, tégla építésű, a tájba tökéletesen illeszkedő, összesen 100 négyzetméteres, fiatalos, világos, akár állandó lakhatásra is tökéletesen alkalmas ház, 1011 négyzetméteres telken. A ház közvetlen szomszédságában kevés az állandó lakos, a szinte teljes csend és nyugalom lehetőséget teremt arra, hogy a város zajából kilépni vágyók itt új életet tudjanak kezdeni, vagy ki tudják pihenni a hétköznapok rohanását. A tágas, szép nagy nyílászárókkal rendelkező, franciaerkélyes nappaliból gyönyörű kilátás tárul elénk, a napfelkelte más és más színét megmutatva minden reggel. Az 1991-ben épült ház a telek adottságait követve két földszinti résszel rendelkezik, viszont a kialakított fő lakótér tetőtér is egyben. A lakótér összes alapterülete 100 négyzetméter, melynek 33 négyzetméteres alsó lakórészében egy 21,6 négyzetméter alapterületű, a tavalyi évben teljesen újrarakott boltívvel rendelkező száraz borospince és hozzákapcsolódó 21 négyzetméteres pihenőrész, előkészítő-helyiség található, ahol a lehetőség adott az elkezdett bárpult és borozórész, nyári konyha kialakítására. Ezen a szinten a bejárat előtt található még egy 18 négyzetméteres, térkövezett terasz, járda, valamint egy 13,36 négyzetméteres fedett, cseréphéjazatú, faszerkezetű beálló és 10 négyzetméteres tároló, illemhelyiség.

A 66 négyzetméteres fő lakórészbe egy 8 négyzetméteres teraszról érünk be. Ezen a szinten 13,08 négyzetméteres konyha-étkező, 21,03 négyzetméteres panorámás nappali, 16,78 négyzetméteres hálószoba, fürdőszoba-illemhelyiség, folyosó és gardrób található. 2022-ben új, fa nyílászárók, valamint Velux tetőtéri ablakok lettek beépítve, a ház villanyhálózata és vízhálózata, valamint a derítőrendszer és a bevizsgált, ivóvízminőséget biztosító ásott kút is korszerűsítve lett. A kialakított fő lakótér tetőtér is egyben

Fotó: Ingatlanbazár.hu A kútból a vizet a házba Grundfos ásottkút-szivattyú szolgáltatja. A ház melegvíz ellátásáról villanybojler, a fűtésről jó minőségű, magas teljesítményű, energiatakarékos norvég fűtőpanelek, kandalló, valamint az idén tavasszal felszerelt új, inverteres klíma gondoskodik, mely a nyári melegben - amennyiben ez szükséges - hűti is a házat.

Az épület szigetelt, a B30-as falszerkezet 10 centiméteres, a tetőtér 15 centiméteres szigetelést kapott. Ennek a háznak a felújítása saját részre készült, hosszú távra tervezve itt az életet, a felújítását a magas minőség és a fiatalos, de mégis autentikus, balatoni hangulat jellemzi. A telken 156 tő pannonhalmi levendula kapott helyet. A település központja autóval 4 perc alatt elérhető. Pécselyen minden megvan, ami a mindennapi kényelmes élethez szükséges. A községben számos kistermelőtől vásárolhatunk finomabbnál finomabb házi sajtokat, húsokat, szörpöket, borokat, lekvárokat, zöldséget, gyümölcsöt…stb., de a településen kisbolt, óvoda, orvosi rendelő, posta is található. A helyi lakosság összetartó, de szívesen fogadják a település új lakóit is, akik tovább emelik Pécsely szerethetőségét. Balatonfüred Pécselytől 9 kilométeres távolságra helyezkedik el, a legközelebbi strand Tihany-Sajkodban, 8 kilométerre található.”[...] További ingatlanokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.