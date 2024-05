Vevőt keres Los Angeles-i birtokára a Duran Duran alapítója, John Taylor

John Taylor angol zenész, énekes, dalszerző, producer, sőt még színész is, aki a Duran Duran brit new wave együttes basszusgitárosaként és alapítótagjaként ismert. A Duran Duran a világ egyik legnépszerűbb zenekara volt az 1980-as években, részben forradalmi zenei videóiknak köszönhetően. Taylor az alapításától 1978-tól 1997-ig játszott a Duran Duranban, majd szólókarrierbe kezdett, és színészként is debütált. 2001-ben újra csatlakozott Duran Duranhoz, és azóta is az együttes tagja. 2022-ben a Duran Duran tagjaként beiktatták a Rock and Roll Halhatatlanok Csarnokába. Felesége 1999 óta Gela Nash Taylor, amerikai divattervező és egykori színésznő.

John Taylor a Duran Duran együttes egyik frontembere

Fotó: Photo by Jim Dyson/Getty Images / Photo by Jim Dyson/Getty Images

A zenész nemrég hirdette meg Los Angeles-i villáját, amiért jelenleg 12,995,000 dollárt kér. A négy hálószobás, több fürdőszobás otthon festői kertjével, fagerendás mennyezetével és egyedi részleteivel egy valódi műalkotás. A felújított, spanyol stílusú villa egy 0,39 hektáros telken áll a város egyik legkeresettebb negyedében, közel a bevásárlási lehetőségekhez, kulturális látnivalókhoz és a természethez. Az ingatlan legutóbb 1999-ben cserélt gazdát, amikor 2 millió dollárért vásárolták meg. 2012-ben havi 9.000 dollár körüli bérleti díjért adták ki.

Már a bejárati ajtajából egyértelműen látszik, hogy ez az aprólékosan felújított ház különleges. Kezdve azzal, hogy a kör alakú előcsarnokban gyönyörű lépcső és fekete csempével burkolt padló található. Beljebb található a nappali, amely gerendás mennyezettel, impozáns kőkandallóval és franciaajtókkal rendelkezik, amelyek a szabadba vezetnek.

Az ebédlőben elegáns csillár található, ahonnan a szökőkutas kertbe juthatunk. A konyha szépen felszerelt, hosszú munkapulttal, egyedi szekrényekkel és márvány hátfalfelülettel. A mosogató melletti hatalmas ablak kellemes hangulatot kölcsönöz.

A hálószobában kandalló és egy spa-stílusú fürdőszoba található, gigantikus méretű káddal. A további három hálószoba szintén fürdőszobával és nagy gardrókkal rendelkezik.

