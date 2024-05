Ezért vetettek be európai katonákat: ez áll a szörnyű események hátterében

Az Egyesült Államok is törekszik arra, hogy ellátását abból biztosítsa.

Az elektromos autók egyik vezető gyártója, a Tesla már nikkelbányákba is befektet, hiszen egyes számítások szerint egyetlen járművében 45 kilogramm nikkel van.

Az új-kaledóniai állapotok miatt a nikkel ára jelentősen emelkedett.

Kép ömlesztett félkész termékről a PT Vale Indonesia bányászati társaság nikkelérctelepén Indonéziában

Fotó: Mast Irham / MTI/EPA

Jóval korábban kezdődtek a bajok

Az árak emelkedését az is hajtotta, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség egy nemrégen közzétett jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a jövőben hiány mutatkozhat a kulcsfontosságú ipari anyagokból, ideértve a nikkelt is. Ez azért történhet így, mert elektromos autók iránti kereslet "kiszámíthatatlanul" fog növekedni, miközben bányák zárnak be, és az újak nyitásába való befektetések lassulni fognak.

Ám mint az AP beszámolójában felidézi, az új-kaledóniai nikkelipar válsága jóval korábban kezdődött, mint a mostani politikai válság. Nevezetesen tavaly, amikor a nikkel világpiaci ára majdnem a felére csökkent. Új-Kaledónia nikkelipara nem bírta a versenyt a világ első számú nikkelszállító országával, Indonéziával.

Folyékony salakot hordanak meddőhányóra egy nikkelfeldolgozó telephelyen Indonéziában

Fotó: Mast Irham / MTI/EPA

Az idézett Nicholas Ferns úgy látja, hogy a mostani zavargások ha áttételesen is, de elválaszthatatlanul összefonódnak a nikkelipar válságával. A francia kormány azt jelezte korábban, hogy segítséget fog nyújtani a helyi nikkelipar talpra állításához. Ugyanakkor, miként a BBC arról beszámol, Párizsban arra készülnek, hogy az Új-Kaledóniába vezényelt 3000 rendfenntartó akár az olimpia időtartama alatt is a területen marad.

Az elmúlt években volt már arra példa, amikor egy fontos nyersanyag miatt a nemzetközi színtéren amúgy kevés jelentőséggel bíró ország szerepe hirtelen felértékelődött. Miként az Origo megírta, 2022-ben katonai puccs zajlott le Guineában, amely az alumíniumgyártásban nélkülözhetetlen bauxit egyik fontos szállítója.