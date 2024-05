A Budapest Airport évek óta folyamatosan fejleszti a repülőtéri szolgáltatások minőségét és az utasélményt

Fotó: Origo - Csudai Sándor

A műemléki védettséget élvező, ikonikus 1. Terminál is megújul.

Az épület homlokzatát részlegesen felújítják, az üveg előtetők és felülvilágítók állapotát javítják, a terminál főbb belső tereit és a mellékhelyiségeket felújítják és az épületben használt világítást LED-es megoldásra cserélik. A biztonsági rendszereket is fejlesztik, hogy bármikor ki tudják szolgálni az utasokat: a B porta környéki, valamint a Kisgépes Termináltól a 4-es útig terjedő kerítésszakaszt felújítják, a korábbinál is több kamerát helyeznek ki és a terminál felügyeleti rendszere a jövőben teljes mértékben digitális lesz. Az épület környezete is megszépül; az 1. Terminál környékén kertészeti munkák kezdődnek.

A kiskereskedelmi kínálat is bővül

Nemcsak műszakilag újul meg a repülőtér. A kiskereskedelmi kínálat is nagyban kibővült az elmúlt hónapokban, számos népszerű magyar és nemzetközi márka boltja nyílt meg a 2. Terminálon. Immár a WHSmith, az Obsentum, a CandyTo Go és a Heinemann Sunglasses Multibrand Shop üzleteiben is vásárolhatnak a Budapestről repülők. Gasztro vonalon is találkozhatnak újdonságokkal az utasok; az A oldalon található Bottega Prosecco Bar mellett két új street food kioszk is nyílt az 1. utasmólón. Ezeket a légikikötőből indulók és az ide érkezők egyaránt elérik.

A Budapest Airport utasok általi megítélése az elmúlt egy év elismeréseinek és felméréseinek tanúsága alapján soha nem látott magasságokat ért el. A BUDfolyamatosan azon dolgozik, hogy a növekvő utasszám mellett magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, és nagy hangsúlyt fektet a minőségre és az utasélményre. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér jelentős változáson ment keresztül az elmúlt 5 évben; következetes stratégia mentén a minőséget és az utasélményt fókuszba helyezve több mint 130 milliárd forint értékű fejlesztés-sorozatot valósított meg. A fejlődést a legfrissebb független felmérés alapján az utasok is nagyra értékelik: a vizsgált húsz hasonló repülőtér között a budapesti légikikötő az első helyen végzett, megelőzve például a prágai, az alicantei és a barcelonai légikikötőket. A repülőtér története során ez az első alkalom, hogy az üzemeltetőnek sikerült ezt az előkelő pozíciót elérnie.