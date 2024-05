Milliárdos árverés előtt érte kibertámadás a világhírű aukciósházat

A világ egyik legrégebbi aukciósháza mintegy 840 millió dollár (kb. 300 milliárd forint) értékű művészeti aukciót hirdetett meg a hétre. Az árverésen különleges műtárgy-gyűjtemény került volna kalapács alá. Például Rosa de la Cruz, nemrég meghalt, gazdag kubai üzletasszony különleges, modern alkotásokat tartalmazó magángyűjteményéért előzetesen 30 millió dollárt reméltek, de egy 21. századi remekeket tartalmazó kollekcióért már 100 millió, míg egy 20. századi művekből álló válogatásért 500 millió dollár körüli leütési árra számítottak.

Ezek a gyűjtemények az aukciósház szerint olyan különlegesek, hogy nem azonos napon, hanem a hét különböző napjain, előzetesen kitűzött időpontban indították volna a licitálást rájuk.

A legértékesebb alkotás az aukción Brice Marden amerikai művész egyik vászonra készült munkája, mely a 21. századi kollekció része, de aukciós értékét önmagában 50 millió dollárra becsülik.

Egyelőre azonban úgy tűnik, az árverés sikerét még a kezdése előtt ellehetetlenítette, hogy a Christie's weboldala sokszor tartalom nélkül, sötét háttérrel fogadta a látogatókat, akik egy átirányítás után megnyíló másik oldalon az aukciósház elnézést kérő magyarázatát olvashatták "a felmerült technikai problémák" miatt.

Kibertámadás érte a Christie's aukciósház weboldalát

Fotó: Karim Sahib / AFP

A Christie's hét elején kiadott tájékoztatása szerint "dolgoznak a probléma megoldásán", és amint lehetséges, visszaállítják oldaluk megszokott működését.

Bár az aukciósház hivatalos kommunikációjában nem használta ezt a kifejezést, de a The New York Times kiderítette, hogy hackerek állnak az oldal összeomlása mögött. Egyelőre nem tudni, kik és milyen indíttatásból követték el a kibertámadást, ami az ügyfelek számára is jól érzékelhető nehézséget okozott a vállalat számára.

A kezdeti, még a hétfői napon is tapasztalható bizonytalanság után a Christie's azt közölte, mindenképp megtartják az aukciót, melyet fizikailag New York városában rendeznek meg. A technikai problémák miatt az aukciósház biztosítja a személyes, valamint egy másik internetes csatornán az online, illetve a telefonos licitálás lehetőségét.