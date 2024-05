Megrázó részletek derültek ki a Nyugati pályaudvarnál talált rejtélyes koporsóról

Mintegy másfél millió TikTokozó nézte meg azt a mindössze néhány másodperces felvételt, amin a Nyugati pályaudvar aluljárójában egy koporsó látható. Ám az akkor még nem derült ki, hogy mégis hogyan kerülhetett oda.

Most úgy tűnik, hogy végre közelebb kerülhetünk a rejtély megoldásához, ugyanis mint kiderült, a reggeli órákban készült videó bizarr tárgyát nem sokkal megelőzően négy fekete ruhás fiatal cipelte a helyszínre.

A reggel 6 óra körül lejátszódott jelenetről több fotó is felkerült egy Facebook-csoportba, és persze nem győzték találgatni, hogy mi lehetett a koporsóban és miként került az aluljáróba. Az olyan egyértelmű dolgokon túl, hogy egy holttest volt benne, olyan tippek is születtek, hogy egy színházi produkció kellékeiről van szó, vagy valamilyen iskolai darabhoz öltözhettek be a résztvevők, de olyan is akadt, aki valamilyen rituális szertartásra gyanakodott. Habár többnyire vicces megfejtések születtek, voltak olyanok is, akik szerint nagyon nem illendő ilyesmivel viccelődni.

Végül egy szemtanú által készített kép buktatta le a koporsók cipelőit, mint ahogy azt is, hogy mi szükség volt Budapest kellős közepén minderre. Még április végén, a Hungexpón tartották meg a már hagyományosnak számító MondoCon nevű rendezvényt, ahol anime, manga, valamint különböző játékok rajongói gyűlnek össze, és egymás társaságában múlatják az időt.

Erre a nem mindennapi seregszemlére a többség kedvenc karakterének beöltözve érkezik, hogy beszélgessenek, egyenek-igyanak, játsszanak egy jót, vagy éppen előadásokat hallgassanak. Az ún. cosplay-esek nem ritkán egészen bizarr öltözékekben vonulnak keresztül a városon - emeli ki a Promotions.hu.

Mint kiderült, az egyik anime sorozat, a Gungrave egyik karakterének a jelmezéhez hozzátartozik egy koporsó is, melyet eredetileg ugyan nem négyen visznek, hanem csak maga a szereplő. Az azonban továbbra sem világos, hogy a koporsó honnan származik, mint ahogy azt sem tudni, hogy volt-e benne valami, vagy csak üresen hurcolászták – valószínű az utóbbi.