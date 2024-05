Így pénzkidobás volt: az okosmérők harmada nem működik az otthonkban

A Citizens Advice értékelése szerint ez azért okoz problémát, mert ha az okosmérő hibáját a fogyasztó nem észleli, és továbbra is úgy hiszi, hogy az eszköz eljuttatja a fogyasztási adatait a szolgáltatóhoz, kellemetlen meglepetés érheti később, amikor felfedezi, hogy az eszköz nem küldte el a fogyasztási adatait. Ilyenkor manuális leolvasást kell végezni, ám ha ez időben későn következik be, akkor a számla összege is nagyobb lehet.

A tanácsadó szervezet szerint

háztartások milliói döntenek ezért úgy, hogy leszerelik okoseszközeiket, ezzel elvágva magukat azoktól az előnyöktől, melyeket az eszközök üzemszerű működésükkel biztosítanának.

A minisztérium szóvivője reagált a szervezet állításaira. Jelzése szerint a minisztérium adatai szerint a felszerelt okosmérők döntő többsége, mintegy 90 százaléka, most is okos üzemmódban működik most is működik. Egyúttal kiemelte: az energiaszolgáltatók felelőssége, hogy elérjék, ügyfeleiknél működjenek az okosmérők.