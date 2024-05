Megtörtént a svájci bicskával az, amitől mostantól nem is bicska

A fegyvertartási és -viselési szabályok szerte a világon szigorodnak, és ez közvetlenül érinti a svájci bicskák használatát is, illetve azt, mikor tarthatja magánál az eszközt annak tulajdonosa. Tavaly augusztusban Japánban egy oszakai bíróságon pénzbüntetésre ítéltek egy férfit azért, mert svájci bicskát tartott magánál. A férfi még az 1990-es években kapta ajándékba a tárgyat, évtizedeken át használta azt. A bíróság azonban úgy látta, a bicska fegyver, másokra veszélyes lehet, és nem fogadta el a férfi védekezését, hogy azért tartja magánál állandóan, hogy ha katasztrófa történik, kéznél legyen.

Nem csak Japánban szigorúbbak a svájci bicskákkal illetve tulajdonosaikkal szemben, hanem a világ más részein, így többek között származási helyükön, Svájcban is. Svájcban a késgyártásnak nagy hagyománya van, a Magyarországon is ismert Victorinox nem pusztán a svájci bicskák (és más eszközök) vezető gyártója, hanem a hadsereg "késbeszállítója" is. Most azt jelentették be, hogy

a jövőben elkészítik termékeik penge nélküli változatát, mert a svájci szabályozás és a nemzetközi gyakorlat is abba az irányba mozdul, hogy a pengével felszerelt eszközöket fegyvernek tekintsék.

Svájcban eddig a lakossági használatra készített svájci bicskák nem számítottak fegyvernek, sőt, azok a kések sem, melyek pengéjének kinyitásához nem volt elegendő egy kéz. Az egyes kések besorolása jelenti annak alapját, hogy az egyén magánál tarthatja-e, vagy büntetik érte. Míg a pillangókés tipikus egy kézzel használatba vehető eszköz, addig a svájci bicska pengéjének használatához két kéz kell. Most azonban a szabályozás változik, és más jellemzők helyett a pengehosszúság lesz a besorolás alapja.

Penge nélküli svájci bicskákat is készít a jövőben az egyik legnagyobb gyártójuk (illusztráció)

A svájci zsebkés- és bicskagyártók nem most szembesülnek először azzal, hogy termékeiken a pengék miatt a bicskákat potenciálisan fegyvernek tekintik, illetve a megítélésük romlása miatt csökkenjen azok értékesítése. A 2001. szeptember 11-én végrehajtott terrortámadások után a zsebkések eladása mintegy 30 százalékkal zuhant a megelőző szinthez képest - erősítette meg a Victorinox.