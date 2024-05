Szorosabbra fonja együttműködését Oroszország és Kína

Robert Habeck.

Rossz hír: egész évben stagnálhat a német gazdaság

Nincs jele a német gazdaság régóta várt talpra állásának, Európa legnagyobb gazdasága csak stagnálni fog az idén a kereskedelmi és iparkamara (DIHK) csütörtökön kiadott előrejelzése szerint. A szervezet azonban még így is optimistább, mint az év elején, amikor még 0,5 százalékos visszaesést jelzett. A DIHK arra számít, hogy a magánfogyasztás támogatja majd az idén a gazdaságot, 1 százalékkal bővül majd, az infláció pedig a 2023-as 5,9 százalékról 2,3 százalékra lassul.

Az áremelkedés illetően a jegybank pesszimistább, szerdán figyelmeztetett, hogy kétségessé teszik a német inflációs várakozások további csökkenését a becsültnél meredekebb béremelések, amelyeknek az üteme az első negyedévben elérte a 6,2 százalékot.

Nagyon egymásra talált az orosz és a kínai atomipar

Az elmúlt 25 évben a Roszatom és kínai partnereinek együttműködésének eredményeként 23 milliárd dollár fölé nőtt szerződéses kötelezettségek összege. A kínai Tianvan Atomerőműben épült négy blokk az üzemi mutatói alapján a világ leghatékonyabb nukleáris egységei közé tartozik.

További két telephelyen négy atomerőművi blokk épül – ismertette Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami atomenergia-ipari vállalat vezérigazgatója a kínai Harbinban rendezett VIII. Orosz–Kínai Expón.

Alekszej Lihacsov Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Han Cseng kínai alelnöknek mutatta be az atomenergetikai együttműködés eredményeit. Elmondta, hogy külön is azonosítottak a stratégiai partnerség terén ígéretes lehetőségeket, beleértve a jövő 4. generációs atomreaktorainak fejlesztését, valamint a nukleáris medicinát. Felvázolt továbbá számos más, a technológiai szuverenitás növelését célzó lehetőséget is, köztük a logisztikát.

Orosz északi vizeken is szállítanak a kínaiak

Ennek kapcsán bejelentette, hogy létrejön az északi-tengeri hajózási útvonal fejlesztésével foglalkozó albizottság az orosz–kínai kormányközi bizottságon belül, amelyet Li Hsziao-penggel, a Kínai Népköztársaság közlekedési miniszterével közösen vezet.

Tavaly a két ország között ezen az útvonalon 2 millió tonnás volt a tranzitforgalom, de ez Alekszej Lihacsov szerint 2030-ra 50 milliót tonna fölé, vagyis több mint hússzorosára nőhet.

Közölte továbbá, hogy az északi-tengeri hajózási útvonal fejlesztése érdekében számos infrastruktúra-projektben is együttműködik Roszatom a kínai partnereivel.

Dexit: a német kilépés megpecsételné az unió sorsát

A radikálisoknak elegük van Brüsszelből, és kilépnének az EU-ból. Az Egyesült Királyság uniós kilépése, a Brexit-népszavazás óta egy másik kulcsfontosságú európai tagállam, Németország távozása is egyre gyakoribb témává vált a radikálisabb pártok és a lakosság körében, mivel szerintük hazájuk az unió igáslovává vált.