Taylor Swift koncertje elképzelhetetlen mennyiségű pénzt hozhat

Skóciában kezdi, majd Angliában, több helyszínen folytatja az Egyesült Királyságba tervezett júniusi fellépéseit Taylor Swift amerikai énekesnő, aki ellátogat Írországba is, s később augusztusban további öt koncertre visszatér Londonba a The Eras Tour nevű produkcióval. Mint az Origo arról beszámolt, a koncertkörút pénzügyi értelemben a minden idők legsikeresebb könnyűzenei turnéja, és most már szinte magától értetődévé vált annak számolgatása is, mennyivel fogják megtámogatni a soron következő ország gazdaságát az előadások.

Taylor Swift amerikai énekesnő az Eras című koncertműsor egyik fellépésen

Fotó: AFP

Ez utóbbihoz csatlakozott most a brit bankóriás Barclays is.

Elemzőik úgy számoltak, hogy Taylor Swift koncertjei 997 millió fontot, azaz közel 450 milliárd forintot pumpálnak egyszeri, azonnali löketként a brit gazdaságba.

A bank szakértői közölték azt is, hogy ebben a döbbenetes összegben döntő szerepet játszik az, hogy a koncertekre jegyet váltók jóval többet költenek az eseményhez kapcsolódóan, mint amennyit egyébként a britek fordítanak egy szórakozással töltött estére. A Barclays számításai szerint a britek átlagosan 67 fontot költenek el egy este, ha kikapcsolódni mennek. Az amerikai énekesnő koncertjein résztvevők átlagosan ennek az összegnek a 12-szeresét költik a koncertbelépő mellett a kapcsolódó kiadásokra, étkezésre, közlekedésre, szállásra, illetve egyéb vásárlásokra.

A skóciai, angliai és írországi fellépésekre persze nem csak az ott élők vásároltak jegyet. Ahogy más országokban tapasztalható volt, úgy az Egyesült Királyságban tartott fellépéseken is várhatóan sok külföldi vesz részt, főként európai országokból érkezve.

A várt, közel 1 milliárd fontos löket többszöröse annak, mint amennyit a japán gazdaság köszönhetett a Swift-koncerteknek. Igaz, a produkciót Tokióban csak négy alkalommal adták elő idén februárban, de a 220 ezer rajongó által megtekintett fellépések "csak" 34,1 milliárd jent (kb. 78 milliárd forintot) hoztak a japán gazdaságnak.

A zeneipari elemzésekkel foglalkozó Pollstar még tavaly adott ki elemzést az Eras-előadásokról. Abban úgy számoltak, hogy a show alkalmanként 17 millió dollár közvetlen bevételt hoz átlagosan (ez elsődlegesen a jegyek eladásából származó bevétel). Ennek a többszörösét, 200 millió dollárt termel összesen az emléktárgyak és egyéb merchandise-termékek értékesítése a koncertkörúthoz köthetően.

És persze az is elképzelhető, hogy Londonban vagy más brit helyszíneken a rengeteg bevétel mellett földrengés is kíséri majd a fellépéseket.

Ez történt ugyanis tavaly nyáron Seattle városában az Egyesült Államokban, amely a turné egyik legsikeresebb koncerthelyszíne volt eddig, és egyúttal akkora szeizmikus aktivitást okozott a környéken, ami 2,3-as magnitúdójú földrengésnek felel meg. A szeizmológusok véleménye szerint a rengeteg rajongó és a hangosítás együttesen felelhetett a jelenségért.