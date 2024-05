Elképesztő, hogy milyen fesztivált rendeznek ebben az európai városban

Rotterdammal kapcsolatban számos érdekességet is lehet említeni. Ez Hollandia második legnagyobb városa, itt található Európa legnagyobb (és sokáig a világ legnagyobb teherforgalmát lebonyolító) kikötője. 1955 óta itt található az Eszperantó Világszövetség központi hivatala, jelképesen Esperantujo fővárosa. Rotterdam az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen és felújításon ment át, napjainkra a város sziluettje a felhőkarcolókkal, igazi jelképpé vált az építészet és a turizmus világában. Az innovatív és impozáns építészet egyik központja, emellett az ínyenc ételek és a trendi kávézók fellegvára is. Számos jelentős nemzetközi elismerést kapott. A brit Academy of Urbanism például 2015-ben Európa legjobban urbanizált városának választotta.