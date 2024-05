ÚJRA!Alkotó energiák, amelyekre szükség van a fenntarthatósághoz

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. több tekintetben is kivételes eleme a hazai energiarendszernek. Az erőmű a teljes országos fogyasztás nagyjából harmadát fedező, szén-dioxid-kibocsátás mentes, időjárástól és napszaktól független stabil, biztonságos áramtermelésével nélkülözhetetlen szerepet tölt be az ellátásbiztonság fenntartásában, a klímavédelmi célok elérésében, valamint az Európában legalacsonyabbnak számító lakossági áramárak biztosításában. Mindemellett számos további módon, például a társadalmi szemléletformálás és edukáció támogatásával is elősegíti a fenntarthatóság szempontjainak térnyerését. Erről beszélgettünk Iványi Krisztinával, a Paksi Atomerőmű kommunikációs főszakértőjével, az ÚJRA!Alkotó Energia magazin ötletgazdájával és dr. Kovács Antallal, az erőmű kommunikációs igazgatójával, a Tájékoztató és Látogatóközpont vezetőjével.

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt .saját archívuma

- Hogyan gondoltok saját munkátok jelentőségére a fenntartható gazdaság felé vezető úton?

Iványi Krisztina: Meggyőződésem, hogy a fenntarthatóság, az értékállóság, a tudatosság és újrahasznosítás fogalmát, elveit mielőbb a mindennapok megszokott részévé kell tennünk annak érdekében, hogy kedvező változást érhessünk el, és egy élhető világot hagyjunk a gyermekeinknek, unokáinknak. Hiszem, hogy koránt sincs minden veszve, és képesek vagyunk a pozitív fordulatra, de ez a jelenleginél jóval nagyobb tudatosságot és felelősséget kíván meg mindannyiunktól.

A Paksi Atomerőmű nem "csupán" mint az ország legjelentősebb, és klímabarát módon termelő erőműve veszi ki a részét e feladatból, hanem lehetőségeihez képest az energetika területén túl is igyekszik választ adni a kihívásra. Mi egyrészt tevőlegesen is hozzájárulunk a levegőtisztaság védelméhez, másrészt igyekszünk erre bíztatni másokat is, úgy, hogy segítséget és ötleteket is adunk ahhoz, hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni a hétköznapi életet.

A klímaválság sokakban vált ki szorongást: de ha aktív cselekvéssel, alkotással, teremtéssel teszünk valamit a jó ügy érdekében, akkor a kiszolgáltatottság érzését is csillapíthatjuk - nem csak magunkban, hanem a körülöttünk lévőkben is. Ha mindenki csak egy kicsit nagyobb odafigyeléssel használná ki a saját lehetőségeit, az már érdemi változásokat idézhetne elő. Az egyének számára is elérhető fenntarthatósági megoldások személyes megtapasztalása ültette el bennem az Alkotó Energia program ötletét is, amit aztán Anti támogatásával sikerült is valóra váltani.