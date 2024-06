Hamarosan indul a labdarúgó Európa-bajnokság, melyet a párizsi olimpia követ majd, a sort pedig a Paralimpia zárja. Ezeket a kiemelt eseményeket már nem csak a rendszeres sportfogadók, hanem azok is figyelemmel kísérik, akik év közben nem, vagy csak részben követik a sportvilág történéseit.

Az érdeklődés láthatóan fokozódik, amikor van kinek szurkolni, idén, például a mi esetünkben a magyar válogatott sikeres Eb-mérkőzéseiért

A vállalat nemrég végzett reprezentatív kutatása alapján a labdarúgó Európa-bajnokság eseményeit a megkérdezett felnőttek mintegy 46 százaléka fogja figyelemmel kísérni, a férfiak körében arányában jóval nagyobb az érdeklődés: 60 százalékuk nyilatkozott arról, hogy nézni fogja a mérkőzéseket.

A lakosság 29 százaléka jelezte azt is, hogy valószínűleg fogadni is fog majd a labdarúgó Európa-bajnokság valamelyik mérkőzésére.

A hazai focirajongók izgalmas azért is felfokozott, mert a magyar csapat is játszik a labdarúgó Európa-bajnokság meccsein. A találgatások már most megindultak arról, hogy a magyar válogatott hány pontot szerez majd a csoportjában.

A válaszadók egyharmada (relatív többsége) szerint a magyar válogatott 3-4 pontot fog szerezni a csoportmérkőzések során. A kutatási adatokból az is kiderült, hogy a megkérdezettek csupán 4 százaléka válaszolta azt, hogy a magyar válogatott pont nélkül fogja zárni a csoportmeccseket. A válaszadók 60 százaléka úgy gondolja, hogy a magyar válogatott tovább fog jutni a csoportkörből, akik pedig így vélekednek relatív többségben (29 százalék) arra tippelnek, hogy a nyolcaddöntőig jut a nemzeti csapat.

A legnagyobb arányban Szoboszlai Dominikot várják a leginkább gólerős magyar játékosnak, a válaszadók fele nyilatkozott így. Őt Varga Barnabás, majd Sallai Roland követi.

A felmérés szerint a válaszadók ötöde gondolja úgy, hogy

Spanyolország a leginkább esélyes arra, hogy megnyerje a labdarúgó Európa-bajnokságot.

A spanyol válogatottat szorosan követi Németország és Franciaország ebben a sorban. Az Európa-bajnokság legjobb játékosának egyáltalán nem meglepő módon Cristiano Ronaldót és Szoboszlai Dominikot jelölték meg a válaszadók (28 százalék illetve 26 százalék).