Nagy Márton a Bank of China alelnökével tárgyalt

A pénzügyi intézmény a legrégebben működő kínai bank Magyarországon, melynek budapesti képviseleti irodája 1997-ben nyílt meg. A megbeszélés célja új közös projektek feltárása volt, kiemelt fókusszal az energetikai és infrastrukturális fejlesztések finanszírozására. 2024 fontos év a kínai-magyar kapcsolatokban, idén ünnepeljük a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 75. évfordulóját.

Az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően a két ország gazdasági együttműködése új szintre emelkedett a Bank of China pedig aktívan támogatja az „Egy övezet, egy út kezdeményezés” és Magyarország keleti nyitási politikájának integrációját.

A Bank of China összehangolta fejlesztési stratégiáját az Európai Unió zöld fejlesztési céljaival, és a szén-dioxid-semlegesség 2025-ig történő megvalósításával ötvözve megalkotta a térség nemzeti zöld transzformációs fejlesztési terveit. A Bank of China megnyitása óta elkötelezett a kínai és a magyar vállalkozások kiszolgálása mellett, és továbbra is aktívan hozzájárul a két ország közötti akadálytalan kereskedelemhez, pénzügyi integrációhoz és az emberek közötti kapcsolatok fejlesztéséhez.