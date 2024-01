Edward Kirk Herrmann Tony- és Emmy-díjas amerikai színész, rendező és író volt, aki 2014. december 31-én halt meg agyrákban. Legismertebb szerepei Franklin D. Roosevelt az Eleanor and Franklin című minisorozatban és Richard Gilmore a Szívek szállodája sorozatban. Ő volt továbbá a History csatorna történelmi tematikájú műsorainak narrátora. A kilencvenes években a Dodge amerikai autógyár reklámjaiban is szerepelt.

A "festői" Litchfield megyében, New York Citytől körülbelül két órányira északra található, több mint 8 hektáron álló, 617,5 négyzetméteres, kétszintes rezidencia 1958-ban épült.

Az épületben hat hálószoba, valamint több fürdőszoba, egy nappali és egy dolgozószoba van, valamint több szobában van kandalló is. Az ingatlanhoz tartozik egy jól felszerelt könyvtár is olvasóteremmel. A ház felső szintjén egy két hálószobás vendéglakás is található.

Az első emeleten található négy hálószoba, egy nappali és egy dolgozószoba, mindkettő kandallóval, valamint a retro vidéki stílusú konyha mellett egy étkező is. Az emeleten két további hálószoba található egy közös fürdőszobával és egy csendes olvasóteremmel kiegészített könyvtár.

A színész és felesége 1996-ban vette meg a birtokot, méghozzá 650.000 dollárért, aminek a tulajdonosa azóta is az özvegyasszony.

