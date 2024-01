Micimackó után szabad préda lett Mickey egér is, legalábbis legelső ábrázolása, miután a hatályos amerikai törvény értelmében a Disney elvesztette kizárólagos jogait a figura eredetijére, a Steamboat Willie című animációs filmben feltűnt karakterre. Mostantól formailag bárki számára adott a lehetőség, hogy Mickey egér első ábrázolását Minnie nevű párjával együtt, akár az eredetivel megegyezően is felhasználja saját műveiben, és azzal pénzt keressen. De mennyit érhet az ős-Mickey egér?

Idén január 1-jétől bárki szabadon hozzányúlhat Mickey egér eredeti karakteréhez saját szellemi termékeinek létrehozásakor, miután a hatályos törvény alapján, 95 év elteltével, a Disney elvesztette kizárólagos jogait Steamboat Willie figurájára. A karakter előszőr az azonos című filmben (magyarul: Vili, a gőzhajó), 1928-ban bukkant fel, melynek Walt Disney és Ubbe Ert Iwerks voltak az alkotói. Érdekesség, hogy a karakter korábban is feltűnt néhány animációs rövidfilmben, ám "hivatalos" születésnapja a 8 perces film bemutatójához, november 18-ához kötött.

Ahogy az Origo megírta, Mickey egér első változatának felhasználására, sőt, átértelmezésére nem is kell sokat várni, hiszen küszöbön az antropomorf egeret szadista karakerként megjelenítő horrorjáték megjelenése. Azt persze nem tudjuk, hogy a mostantól vélhetően megszaporodó próbálkozásokkal mennyi pénzt keresnek majd a különféle alkotások készítői (nem meglepő módon, a horrorjáték mellett rögtön két horrorfilm is érkezik a karakterrel). De a joglejárat apropóján néhány érdekes számot összegyűjtöttünk Steamboat Willie / Mickey egér figurájáról, a hozzá köthető eddigi üzleti teljesítményről.

Bűnfilm helyett a vidám hajós lett a befutó

Valószínűleg nem lehet teljesen pontosan kiszámolni azt, hogy mennyit keresett eddig Mickey egér. A Disney a védettség lejártja kapcsán sietett is hangsúlyozni, hogy a lejárat pusztán az eredeti figuraábrázolásra vonatkozik, de Mickey modernebb változatai továbbra is szerzői jogvédelem alatt állnak. "Modern Mickey"-t a Disney továbbra is a vállalatóriás afféle zászlóshajójának tekinti, idézi a Quartz a cég szóvivőjét.

Azt pedig, hogy a most bárki számára felhasználhatóvá vált eredeti Steamboat Wllie mennyit keresett önállóan, mielőtt a ma ismert Mickey egérré vált (amihez egyébként nem kellett több kb. egy évtizednél), talán lehetetlen megmondani. Mégis, néhány érdekes számot érdemes áttekinteni erről:

Az 1928-as film költségvetéséről nem áll rendelkezésre hiteles, könyvelési információ, de egyes becslések, illetve korabeli feljegyzések szerint 4.986 dollárt emésztett fel, amely az inflációs hatást tekintve ma kb. 90.000 dollárt (kb. 31,5 millió forintot) jelentene.

A filmet első akalommal két hétig játszották napi öt alkalommal néhány korabeli filmszínházban, és először hetente csekély összeget, 500 dollárt szedett össze. Aztán később hangosfilmként került műsorra a még zenei kísérettel futó Gang War című gengszterfilm helyett, és óriási siker lett. A Mickey egér által kiütött Gang War című moziról azóta is csak a legelvetemültebb filmbúvárok tudnak annál többet, mint hogy ez az a krimi, amit Walt Disney egere küldött a süllyesztőbe.

Érdekesség, hogy Mickey és Minnie egerek figurái először 1984-ben váltak bárki által felhasználhatóvá, de egy korábban elfogadott amerikai szerzői jogi törvény alapján a védettség húsz évvel kitolódott 2004-re (majd egy újabb jogi változás után 2023 végéig). A Forbes akkor összeszedte, hogy addigra mennyit keresett az addigra már jócskán megváltozott kinézetű figura. Közlésük szerint Mickey egérhez és barátaihoz addigra 5,8 milliárd dollár bevétel volt köthető.

Túlzásnak tűnik az összeg? Egyáltalán nem tűnik soknak annak tükrében, hogy miként a Fast Company felidézi, a New York Times már 1947-ben arról cikkezett, hogy a Disney-tartalmakhoz köthető játékfigurák és egyéb tárgyak 100 millió dollárt bevételt hoztak egyetlen évben. Persze ebben sok más fiktív karakter teljesítménye is benne volt, de az akkori értékelések szerint Mickey egér toronymagasan kiemelkedett teljesítményével a mezőnyből.

Most derülhet ki, valójában mennyit ér a figura

A figura mostantól szabad felhasználása egyaránt megmozgathatja a szórakoztatóipari cégeket és a nem hivatásszerűen működő tartalomelőállítókat is. Az előbbiek számára a klasszikus bevételnövelő megoldások már vonzóak lehetnek, elég csak a Wall Street Journal korábbi cikkére utalni, ami szerint csak 2018-ban 3 milliárd dollár bevétel származott a Mickey egérre és barátaira épülő merchandise-termékek eladásából.

Ugyanakkor érthető, ha sokan nem is a hivatásos szórakoztatóipari szereplőktől, hanem egyéni szerzőktől, kreatív ötletgazdáktól várják Mickey egér reneszánszát. A Forbes ennek kapcsán megjegyzi, hogy kutatások szerint a felhasználók által készített tartalom jóval nagyobb hatással bír a márkák iránti elköteleződésre, mint a márka által generált tartalom (influenszer-hatás). Konkrétan: a fogyasztók 85 százaléka inkább a fehasználói illetve fogyasztói tartalomra figyel, melyek 9,8-szer nagyobb valószínűséggel növelik elköteleződésüket a márka iránt, mint a márka által az online közösségi felületeken közzétett tartalom. Hamarosan kiderül, hogy az egérfigurából ki mennyit tud profitálni ez alapján.

Nem lenne meglepő tehát, ha a világ legismertebb egerének szabad felhasználása egyszerre indítaná be a hivatásos szórakoztatóipari és az alkalmi kreatív szerzők fantáziáját. Közben persze Mickey egér változatlanul termeli a pénzt, hiszen a karakter jelene továbbra is a Disney-hez köthető, ami az elemzések szerint csak a figura Youtube-csatornájával dollármilliókat keresett eddig, a bevétel havonta néhány tízezer dollárral nő.

Már csak az a kérdés: mennyit keres maga Mickey egér? Ha nem is a kitalált karakter jövedelmére vonatkozóan, de arra lehet választ adni, hogy mennyit keresnek azok a dolgozók, akik a Disney élményparkjaiban a figurának öltözve szórakoztatják a látogatókat. A tavalyi adatok szerint ők évente 55-62 ezer dollár keresnek, amivel nagyjából 10 százalékkal kevesebb fizetést visznek haza, mint a szórakoztatipari gigásznál elérhető átlagfizetés.