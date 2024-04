Mutatunk öt felfedezésre váró balkáni úti célt, ha már unja Horvátországot

Bulgária

Nessebar. Fotó: Unplash/ Deny Hill

A Fekete-tenger partján fekvő ország több szempontból is érdekes látnivaló lehet. A főváros, Szófia kiváló úti cél lehet egy hétvégi kiruccanáshoz, ugyanis a Vitosa-hegység lábánál fekvő gazdag történelmű és kultúrájú város kiváló lehetőséget nyújt a túrázni vágyóknak is. Az Európai Uniós második legmagasabban fekvő városa a Vitosa-hegység és a Balkán-hegység ölelésében fekszik, ahol az ország leghosszabb barlangja mellett még egy sípályát is találunk. A tengerpart szerelmeseinek pedig mindenképp érdemes a Napospart nevű turistaparadicsomba látogatni, ahonnan gyorsan eljuthatunk a gyönyörű ókori félszigeten található Nessebar-ba, amely még az UNESCO világörökségének a listájára is felkerült.

Montenegró

Montenegró. Fotó: Unplash / Faruk Kaymak

Senkit ne riasszon el a kacskaringós útvonal, Montenegró ugyanis bőven kárpótol minden megtett kilométerért. Ha azonban mégis inkább lerövidítenénk az utat, azt is megtehetjük könnyen, ugyanis a népszerű Budvában is található repülőtér. A budvai partokhoz közel találjuk a különleges, sziklaszigetre épített halászfalut, Sveti Stephan-t is. A város 21 kilométeres tengerparti szakaszán összesen 17 strand közül válogathatunk. Érdemes meglátogatni a kotori-öbölben fekvő történelmi várost Kotort is. Kotor régi mediterrán kikötője és az azt körülvevő, a szerb Nemanjić-dinasztia által építtetett lenyűgöző városfal nagyon jó állapotban maradt fenn és az UNESCO védelmét élvezi.

Észak-Macedónia

Észak-Macedónia. Fotó: Unplash / Pavol Svantner

A főváros Szkopje különleges világot tár elénk, ugyanis a kulturális és építészeti stílusában a nemzeti egység üzenete rejlik. A városban érdemes megnézni az Tvrdina Kale erődöt, illetve a Balkán legrégebbi és legnagyobb piacát, a Čaršija-t és Mustafa Pasa mecsetét is. A Matka-kanyon meglátogatásával pedig csodálatos kirándulásban lehet részünk, ugyanis barlangászhatunk, csónakázhatunk, hegyet mászhatunk ha pedig megnéztük a Szent András kolostort a bevállalósak akár a vadvízi evezést is kipróbálhatják.

Albánia

Ksamil, Albánia. Fotó: Unplash / Vangel Dimp

Az albániai Ksamilt sokan csak az európai Karib-tengerként emlegetik, ugyanis a Korfutól nem messze található tengerpart híres kristálytiszta vizéről és gyönyörű világos homokos partjáról, miközben buja zöld növényzet veszi körül. A strandtól mindössze néhány kilométerre található a Butrint Nemzeti Park, ahol a természeti szépségek mellett ősi romokat is felfedezhetünk. A fővárosba Tiranába látogatóknak pedig mindenképp érdemes megnéznie a város főterén található Ethem Bég Mecsetet, és a kommunista időket bemutató bunkereket is, vagy éppen az albán titkosszolgálat épületében található kiállítást, amihez jobb ha lelkileg felkészülten érkezünk. Ha viszont madártávlatból is rálátnánk a városra, akkor semmiképp se hagyjuk ki, a Dajti Ekspres siklót, ugyanis a felvonó kényelmes kabinjaiból ha szerencsénk van akár elláthatunk a tengerig is.

Moldova

Fotó: Unplash / Oksana Simanovscaia

A főváros Kisinyov épületei különleges lenyomatai az ország sokszínű történelmének. Ha erre járunk az általános látnivalók mellett - mint a parlament, vagy a nemzeti történelmi múzeum - érdemes meglátogatni Puskin házát is. Mindemellett a vezetett bortúrák is hatalmas élményt nyújthatnak, ugyanis itt található a világ legnagyobb borospincéje is a Mileştii Mici és a Cricova is ami kilométerekre nyúlik a város alatt. Akik pedig egy kis szovjet nosztalgiára vágynak, azoknak érdemes ellátogatni Benderbe is, ami a Moldova keleti részén található szakadár, Dnyesztermenti Moldáv Köztársaság második legnagyobb városa. Ha viszont az urbánus létet megunva, a természetbe vágyunk, akkor mindenképp érdemes megnézni a fővárostól nem messze található Raut-völgyet, ahol a a több millió évvel ezelőtti Szarmata-tenger mészkőrétegeiben a ma is látható Raut folyó egy kanyont vágott. A középkori romok és templomok mellett ősi barlangokat is találhatunk.