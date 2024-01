Országszerte folyamatosan zajlanak a gyorsforgalmiút-fejlesztések, jelenleg is mintegy 123 kilométeren. Ezek zöme a következő években fejeződik be, azonban idén is lehet számítani átadásokra: már az év elején megnyílhat a forgalom számára az M6-os autópálya utolsó és az M44-es autóút utolsó előtti szakasza.