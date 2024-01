Január 2. és január 8. között a Daily NK kínai 40 észak-koreai disszidenst interjúvolt meg a 2024-re vonatkozó kívánságaikról és reményeikről. A megkérdezettek mindannyian elmúltak 20 évesek, és Kína 23 tartományában, négy településén, öt autonóm régiójában és két különleges közigazgatási területén élnek.

Közülük 35-en fejezték ki abbéli reményeiket, hogy nem fogják visszatoloncolni őket Észak-Koreába. A megkérdezett disszidensek mindannyian azt szeretnék, hogy Észak-Korea mondjon le róluk, és hagyják őket békében élni új otthonukban.

A Kínában fogva tartott észak-koreaiak százainak tavalyi kényszerbetelepítését követően sok Kínában élő észak-koreai disszidens továbbra is félelmének és aggodalmának adott hangot a hazatelepítés lehetősége miatt - fejtette ki a kínai forrás a Daily NK-nak.

Különösen a vidéken élő észak-koreai nők fejezték ki azt a vágyukat, hogy a hazatelepítéstől való félelem nélkül élhessenek, ami azt jelenti, hogy "a vidéken élő észak-koreai nők jobban szoronganak, mint azok, akik nyüzsgő városokban élnek".

A vidéken élők nem csak egykori szülőhazájuktól félnek, hanem az esetleges hontalanságtól, és attól is, hogy a kínaiak megfigyelik őket.

40 válaszadó közül 26-an azt is szeretnék, hogy végre biztonságban beszélhessenek Észak-Koreában rekedt családtagjaikkal, rokonaikkal. Tizen pedig azt is várják, hogy ismét megnyíljanak a Dél-Koreába vezető útvonalak.

"A disszidensek által kifejezett számos kívánság közül a legszívszorítóbb az volt, hogy remélik, Észak-Korea elfelejti őket, és abbahagyja a hazatelepítésükre irányuló erőfeszítéseket, és hogy szabadon és biztonságban kommunikálhatnak majd az észak-koreai családjukkal" - foglalta össze a Daily NK-nak nyilatkozó kínai forrás.

Sok 20-as éveiben járó nő fejezte ki azt a vágyát, hogy kínai állampolgárrá válhassanak. Valójában a legtöbbjük optimista volt a kínai állampolgárság megszerzésének esélyeit illetően, mondván, hogy mivel tinédzserként disszidáltak, és már folyékonyan beszélnek kínaiul, képesek lennének megszerezni az állampolgárságot, ha találnának egy olyan férjet, akinek van pénze és szoros kapcsolatban áll a kínai rendőrséggel.

Az észak-koreai disszidensek azt remélik, hogy amíg nem okoznak bajt és nem követnek el bűncselekményeket a kínai rendőrség nem fogja zaklatni őket. A kínai hatóságok azt is elmondták nekik, hogy amíg jó kínai férjük van, addig jól bánnak velük.

Az is napvilágra került, hogy észak-koreai katonák rendszeresen erőszakolnak meg észak-koreai nőket. A koronavírus kirobbánasa során nyilvánosan kivégezték azokat, akik nem tartották be a karanténszabályokat. Nemrég egy jelentős szivárogtatási botrány is kirobbant Észak-Koreában.

Forrás: Daily NK