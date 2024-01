2022-ben az ukrajnai háború és a Covid-járvány következtében világszerte jelentősen megemelte az árait az IKEA, ám a német üzletek most árcsökkenést jelentettek be. Ezután persze az volt a legfontosabb kérdés idehaza, hogy Magyarországon hogyan változnak az árak.

Az IKEA Németországban a napokban jelentette be, hogy árcsökkenés várható az üzleteikben: mint közölték az elmúlt évek költségnövekedése után hatalmas deflációt tapasztaltak, csökkennek a nyersanyag-, az energia- és a szállítási árak.

A merkur.de cikke szerint összesen 2000 termék árát akarják véglegesen csökkenteni. Ez a teljes árukínálat 20 százalékának felel meg. Egyes cikkek a jövőben a járvány és az ukrajnai háború előtti árszinten vagy az alatt lesznek elérhetőek.

A Blikk megkereste az IKEA magyarországi képviseletét, arra keresve a választ, hogy a hazai üzletekben is várható-e a németekéhez hasonló árcsökkenés. Tokaji Tamara, az IKEA Magyarország kommunikációs koordinátora kérdésükre elmondta, hogy 2023 szeptemberétől kezdődően 5 millió eurót fektettek be az árképzés módosíthatóságába, ezzel is még elérhetőbbé téve az IKEA termékeit a magyar piac számára. Az "Új, alacsonyabb ár" koncepciójuk túlmutat az ideiglenes promóciókon, és sokkal inkább hosszú távú elkötelezettséget jelent a megfizethetőség mellett - tette hozzá.