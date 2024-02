A Las Vegas Underground House 2019-ben kezdték el hirdetni,

akkor 18 millió dollárért, azaz csaknem 6,5 milliárd forintért.

Azonban azóta sem találtak rá vevőt, ezért csökkentették az árát, egész 5,6 millió dollárig. Most a ház ára átszámítva körülbelül 2 milliárd forint.

A swingerházat egy hidegháborús bunkerben alakították ki, amit eredetileg Jerry Henderson építettet 1978-ban. A bunker tetején egy ház is található, amit Jerry felesége építtetett 1983-ban, a férfi halála után.

A közel 17 ezer négyzetméteres luxus bunkerben 5 hálószoba, 6 fürdőszoba, medence és még egy

sztriptíztáncos rúd is van. Az ablakokon keresztül pedig nem lehet belátni, ezért tökéletes magánéletet biztosít a ház a tulajának, emiatt a házat legtöbben egy földalatti partipalotaként írják le, amely biztonságos, rejtett és privát.

A házat 2014-ben egy titkos szervezet megvásárolta, majd korszerűsítette. A bunkerben található egy fedett medence, vízesésekkel, valamint vendégház, fák és egy egész kert is. A bunker hőmérsékletét a házban lakók állíthatják be maguknak az évszakhoz illően. A szervezet a korszerűsítés során bevezette az internetet és a TV-t is.

A társaság egyik tagja, Thompson elmondta, milyen lenne ha ebben a házban lakna. Kiválaszthatom, hogy nappal, éjszaka, alkonyat vagy hajnal legyen

- mondta Thompson

Amikor sötét van, koromsötét van, és nagyon békés, csendes. Nem hallom a külső elemeket. Gyönyörű itt lent lenni

- tette hozzá.